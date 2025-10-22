Ce jeudi 23 octobre 2025, soit le même jour que le prochain Nintendo Direct, se tiendra le Fallout Day, un événement annuel visant à célébrer l'emblématique franchise postapocalyptique Celle-ci est généralement le théâtre de grosses annonces, et beaucoup espéraient avoir des nouvelles d'un certain Fallout 5, entre autres futurs projets pour la franchise. Malheureusement, celles et ceux qui espéraient une annonce à ce niveau n'auront visiblement pas besoin de quitter leur Abri.

Fallout 5 va manquer la fête

Aux dernières nouvelles, Fallout 5 serait bien dans les cartons quelque part dans l'Abri de Bethesda, mais ne devrait pas sortir avant l'horizon 2030. Avant cela, le studio a d'autres priorités, comme le second DLC de Starfield, ainsi que potentiellement son portage sur PS5 et Nintendo Switch 2 pour l'an prochain, et surtout The Elder Scrolls 6 qui pourrait sortir courant 2027.

À l'approche de l'événement Fallout Day de ce jeudi 23 octobre 2025, nombre de fans espéraient quand même avoir des nouvelles de ce fameux Fallout 5. Après tout, The Elder Scrolls 6 a bien été teasé il y a sept ans de cela. Malheureusement, le dernier rappel officiel de ce jour de célébration pour la franchise culte semble avoir officiellement douché leurs espoirs. Sur le compte X.com officiel de la franchise, une publication trois jours en amont du Fallout Day figurait en effet ce message laissant peu de doute : « Rejoignez nous pour une fête autour de Fallout et recevez les dernières annonces à propos de nos titres actuels ».

« Titres actuels » implique donc que Fallout 5 brillera très probablement par son absence. De même, une apparition du fameux Fallout 3 Remastered semble aussi compromise. En lieu et place, nous aurons sans doute, entre autres, des nouvelles des Sources Ardentes, la prochaine mise à jour gratuite majeure de Fallout 76. Qui dit « titres » laisse également entendre que la saison 2 de la série Fallout à venir sur Prime Video le 17 décembre 2025 risque comme Fallout 5 de manquer la fête. Mais peut-être alors aurons-nous des nouvelles en rapport avec Fallout New Vegas, compte tenu des liens étroits qu'entretient la prochaine saison avec le jeu d'Obsidian ? Rendez-vous demain pour en avoir le cœur net.

Source : Fallout sur X.com