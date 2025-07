Sale temps pour bosser chez Xbox, vous diront sans aucun doute les employés de la compagnie. Il y a de cela près de trois semaines, la firme de Redmond connaissait l’une des journées les plus sombres de son histoire avec plus de 9 000 licenciements annoncés chez Microsoft. Évidemment, la division gaming fut alors lourdement impactée avec l’annulation de plusieurs projets, dont un MMORPG en développement chez ZeniMax Online Studios. Une annulation qui, visiblement, cachait alors un dessein plus particulier lié à Fallout.

Xbox met le paquet sur le développement de Fallout 5

Et pour cause, à en croire le journaliste Jez Corden, l’annulation de ce fameux projet, identifié sous le nom de code « Blackbird », aurait notamment eu pour objectif de réinvestir l’argent et les ressources du studio dans le développement de jeux Fallout chez Bethesda, et notamment de Fallout 5.

« La semaine dernière, il y a eu une réunion interne chez Microsoft. L’une des questions posées par l’un des membres du personnel était : ‘Pourquoi le projet Blackbird a-t-il été annulé ?’. Et d’après ce que l’on m’a dit, ils ont littéralement déclaré lors de cette réunion que l’une des raisons pour lesquelles ils ont annulé Blackbird, c’était pour faire des paris stratégiques dans d’autres domaines. Qu’ils allaient embaucher des centaines de personnes au cours des prochains mois pour réaliser certains de ces nouveaux paris, essentiellement » Jez Corden, dans l'édition 372 du Xbox Two Podcast

« Fallout 5 n’a pas été spécifiquement mentionné durant cette réunion » précise toutefois Corden à l’issue de cette déclaration dans le Xbox Two Podcast. Mais le fait est que ces informations lui sont parvenues quelques jours seulement après qu’il ait entendu dire que tout cela était lié à Fallout, ce qui rend difficile de ne pas faire le lien entre les événements.

Bien sûr, tout cela n’a rien d’officiel en l’état. On vous invite donc, comme toujours dans ce genre de situation, à prendre ces informations avec le recul nécessaire. Néanmoins, la réputation de Corden, journaliste chez Windows Central, n’est désormais plus à faire, ce qui tend tout de même naturellement à y accorder un minimum de crédit.

Une longue attente reste à prévoir

Attention toutefois, cela ne veut pas dire non plus qu’il faut s’attendre à voir Fallout 5 débarquer incessamment sous peu. Actuellement, Bethesda a assurément beaucoup à faire avec le développement de The Elder Scrolls 6, qui se trouverait lui-même encore à plusieurs années de sa sortie selon certains bruits de couloir. De fait, même avec le soutien de ZeniMax, il est peu probable que le nouvel opus de Fallout puisse voir le jour avant l’arrivée de la prochaine génération de consoles. D’autres projets annexes, en revanche, ne sont peut-être pas à exclure.