À l'occasion du Fallout Day d'hier, un événement visant à célébrer l'iconique franchise post-apocalyptique, Bethesda a fait plusieurs annonces concernant les titres déjà sortis, dont le portage courant 2026 de Fallout 4 à venir sur Nintendo Switch 2, du nouveau contenu pour Shelter et 76, avec notamment l'énorme mise à jour gratuites des Sources Ardentes, ainsi qu'un tout nouveau pack collector pour fêter les 15 ans de Fallout New Vegas. Hélas, pas de Fallout 5 ou de Fallout 3 Remastered à l'horizon, mais Bethesda, et plus spécifiquement Todd Howard, a voulu rassurer les fans quant à l'avenir de la franchise.

Fallout 5 ne serait pas le seul à attendre son heure dans l'Abri de Bethesda

Bethesda avait annoncé la couleur en amont : le Fallout Day ne serait là que pour donner des nouvelles des jeux déjà sortis. Cela excluait donc automatiquement Fallout 5 de l'équation, mais aussi visiblement un Fallout 3 Remastered qu'on sait déjà en chantier. Malgré l'avertissement du studio, de nombreux fans ayant assisté à l'événement n'ont pas très bien pris l'absence de nouvelles pour le futur de la franchise. À la fin de la conférence, ce bon vieux Todd Howard, a toutefois voulu les quitter sur une note positive, en promettant que Bethesda travaille sur « encore plus » de projets, en plus de Fallout 5, et qu'il « a hâte » de montrer tout cela en temps voulu.

« Même si j'enregistre ça (ce n'est pas en direct), et que je suis probablement en train de me regarder parler depuis mon bureau à lire le chat et voir que vous voulez ceci et cela... Sachez qu'on lit tout. Et sachez qu'on travaille sur encore plus que ça. Nous avons hâte de vous partager tout ça avec tout le monde », a plus exactement déclaré Todd Howard. De ce que l'on sait déjà, dans un ordre plus ou moins chronologique, un Fallout 3 Remastered et Fallout 5 devraient sortir d'ici à l'horizon 2030.

Pour le reste des projets surprises confirmés par Todd Howard, ne reste plus qu'à se fendre en conjectures. On peut aisément imaginer qu'un Remaster de Fallout New Vegas soit aussi prévu, compte tenu des liens étroits qu'entretient la saison 2 de la série Fallout avec le titre d'Obsidian. Si les promesses du grand manitou de Bethesda s'avèrent exactes, nous devrions donc avoir notre dose régulière de radiations en attendant un a priori très lointain Fallout 5, avec entre temps un certain The Elder Scrolls 6 à venir courant 2027/2028. L'avenir nous le dira.

Source : Bethesda