Aujourd’hui est encore un grand jour pour Nintendo. Oui, après deux premières conférences organisées à quelques jours d’intervalle fin janvier, la firme de Kyoto se prépare d’ores et déjà pour sa troisième prise de parole de 2026, qui prendra la forme d’un Partner Showcase diffusé dès cet après-midi. Et forcément, les rumeurs et les théories sur les titres que l’on pourra y retrouver vont déjà bon train sur la toile. Mais c’était sans compter sur le très bien informé Billbil-Kun, qui a encore une fois frappé en révélant la présence de deux jeux Xbox à l’événement, dont Fallout 4.

Fallout 4 réserverait une grosse surprise aux joueurs

En effet, à quelques heures seulement du coup d’envoi du Nintendo Direct, l’insider de Dealabs a révélé que deux gros titres de la marque verte seront au programme de la conférence cet après-midi. Et le premier n’est autre que Fallout 4 qui, après avoir débarqué sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via son Édition Anniversaire en novembre dernier, devrait également nous dévoiler sa date de sortie sur Nintendo Switch 2 durant le Partner Showcase. Une date de sortie apparemment fixée pour le 28 avril 2026, au tarif de 59.99€.

Point intéressant, Billbil-Kun précise toutefois que cette date pourrait bien s’appliquer uniquement à la version physique du jeu. Car selon ses informations, « Fallout 4 Anniversary Edition pourrait très bien débarquer dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop ». Nous ne serions donc pas à l’abri d’un potentiel shadowdrop à l’issue du Nintendo Direct. Notons également que l’Édition Anniversaire de The Elder Scrolls 5: Skyrim, disponible en numérique depuis décembre 2025, pourrait aussi profiter de l’occasion pour annoncer une version physique pour le 28 avril 2026.

Indiana Jones serait lui aussi de la partie

Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque toujours selon l’insider de Dealabs, Indiana Jones et le Cercle Ancien devrait lui aussi faire une apparition au Nintendo Direct pour confirmer la date de sortie de sa version Nintendo Switch 2. Et dans son cas, il serait alors question du 12 mai 2026, avec une version physique vendue au prix de 69.99€. Malheureusement, il est alors probable qu’il soit question d’une Game-Key Card, ce qui, le cas échéant, risque de faire bien des déçus. Mais bien sûr, tout cela sera à confirmer lors du Nintendo Direct, prévu à 15h (heure française) cet après-midi.

Source : Dealabs