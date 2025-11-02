Alors que Fallout 4 va fêter ce mois-ci son dixième anniversaire, la vision postapocalyptique du Commonwealth et de Boston de Bethesda referme encore des secrets à découvrir. L'un d'entre eux a tout récemment refait surface, qui fait une double référence au tout premier jeu de la célèbre licence, mais aussi à la toute première scène d'introduction du quatrième volet.

La Guerre ne meurt jamais, mais Fallout 4 lui a fait un clin d'œil secret

« La Guerre... la Guerre ne meurt jamais » est probablement l'une des citations qui caractérise le plus la franchise, employée pour la première fois dans le premier jeu par Ron Perlman (Hellboy). Dès l'introduction de Fallout 4, on l'entend à nouveau par l'entremise de Nate, le personnage masculin que l'on peut incarner. Après cette cinématique, on le retrouve devant le miroir, qui fait office de créateur de personnage pour lui et Nora, son épouse. Pour rappel, celle-ci lui dit à son mari de se préparer pour un discours qu'il doit donner au Hall des Vétérans, en sa qualité d'ancien militaire.

Bien évidemment, l'introduction emblématique de Fallout 4 coupe court à ce projet, alors que les bombes nucléaires s'abattent sur leur quartier, les forçant à foncer en urgence vers l'Abri 111. Le couple est alors cryogénisé avec leur fils Shaun, pour que seul le personnage qu'on incarne se réveille 210 ans plus tard. Sauf que la mention de ce discours n'est en fait pas si anodine que cela, comme l'a notamment rapporté Fallout Films sur X.com.

Même en 2287, l'endroit où devait se dérouler le Hall des Vétérans est encore debout, et il est possible de le visiter dans Fallout 4. Il s'agit en effet du Fraternal Post 115. Dans ce lieu, on peut trouver un terminal faisant référence à Nate, et utiliser un microphone. Le personnage va alors dire « La Guerre... la Guerre ne meurt jamais... ». Il est ainsi possible de donner une partie du fameux discours mentionné dans l'introduction de Fallout 4... avec 210 ans de retard. Un petit détail qui ajoute de la crédibilité et de la cohérence à l'univers dépeint par Bethesda. Espérons que l'encore très lointain Fallout 5 aura droit au même niveau d'attention, et que la Guerre n'y mourra jamais.

Source : Fallout Films sur X.com