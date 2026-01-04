Bien que critiqué par un aspect RPG plus limité que sur ses aînés, notamment s'agissant de l'impact de la plupart de nos choix, Fallout 4 proposait un arc narratif plutôt intéressant impliquant l'Institut et ses synthétiques controversés dans les ruines de Boston. Ce notamment via le conflit opposant l'Institut et le Réseau du Rail, un groupuscule de synthétiques cherchant à se libérer du joug de leurs créateurs. Or, le cadre de l'histoire du quatrième volet, son illustre aîné en faisait déjà mention en 2008, et un joueur avait alors prédit où se déroulerait la suite, sept ans avant sa sortie.

Recherche institutionnelle dans le passé pour prédire l'avenir de Fallout

Avis aux vétérans de la franchise, ceci devrait raviver des souvenirs. Souvenez-vous, dans Fallout 3, à Rivet City, l'emblématique ville bâtie dans un paquebot désaffecté. Dans notre recherche d'une ancienne collègue de notre père, on peut y rencontrer Docteur Zimmer, qui travaille pour le Bureau de Rétention des Synthétiques de l'Institut. Il peut nous donner la quête « L'Homme Répliqué », qui nous charge de traquer un synthétique, qui s'avère être un membre du Réseau du Rail. On peut alors choisir d'écouter soit Zimmer, soit le synthétique.

Pour rappel, Zimmer a cette ligne de dialogue particulièrement intéressante faisant référence au Commonwealth, cadre de Fallout 4 : « Vous ne connaissez des robots que ces tas de ferraille. Ces Monsieur Poignée de Main ou je ne sais quoi. Eh bien… ce n'est pas TOUT ce qu'un robot peut être … Pas dans le Commonwealth ». Suite à cela, comme l'a relevé Upstairs_Value_5035 sur Reddit, un utilisateur de GameFAQs de 2008 a alors alimenté le débat en se demandant si le Commonwealth susmentionné était le même que celui que l'on connaît, avec le Royaume-Uni à sa tête.

Plus loin dans la discussion, tdpats12 se fend alors d'une prédiction étonnamment parfaite du cadre de Fallout 4, sept ans avant sa sortie. « Plusieurs États américains sont officiellement appelés Commonwealth. Selon la latitude à laquelle ils font référence, il s'agit soit de la Pennsylvanie, soit du Massachusetts. Je pense que Boston serait un cadre formidable pour Fallout 4. Il y a plein d'endroits qui pourraient faire d'intéressants "donjons", comme le Massachusetts Institute of Technology, Harvard, Fenway Park… La ville est actuellement reconnue comme un centre d'enseignement et de recherche, donc l'idée d'y trouver des technologies de pointe dans le futur n'est pas à exclure ».