Dix ans après la sortie du jeu, un développeur de Fallout 4 revient sur cette décision controversée d’offrir une voix à ses protagonistes, au grand dam de certains fans.

À une époque où les frontières entre jeu vidéo et cinéma sont plus que jamais brouillées, l’idée d’un protagoniste dénué de toute parole, autrefois très populaire, pourrait sans doute paraître plus que désuète pour bien des joueurs. Mais pas pour les amateurs de RPG. Au contraire. S’il y a bien un genre dans lequel les joueurs aiment pouvoir entrer dans la peau de leur protagoniste jusqu'au bout, c’est celui-ci. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en brisant cette tradition avec Fallout 4, Bethesda ne s’attendait pas à diviser autant les fans.

Bethesda revient sur ce choix controversé pour Fallout 4

Interrogé à ce sujet par GamesRadar+ à l’occasion de l’arrivée de la seconde saison de la série Fallout sur Prime Video, Emil Pagliarulo, designer en chef sur Fallout 4, a en effet avoué que le studio ne pensait pas faire un choix « aussi controversé » en octroyant un background et surtout une voix aux héros du jeu. « Lorsque Fallout 4 est sorti à l’automne 2015, les protagonistes doublés étaient très courants » a-t-il expliqué. « En fait, à l’époque, je ne pense pas qu’il existait un jeu AAA dont le protagoniste n’était pas doublé ».

« D’une certaine manière, cela semblait donc être un moyen pour nous de rester en phase avec l’industrie » se souvient-il alors, avant d’ajouter que c’était « aussi un moyen de montrer le protagoniste sous différents angles émotionnels, avec un doublage aux différentes nuances ». Un choix plutôt logique, donc, qui a toutefois fini par faire débat auprès des joueurs de Fallout 4. « À l’époque, cela ne semblait pas aussi controversé que ça a fini par le devenir, parce que je pense qu’il y a encore beaucoup de choix que l’on peut faire ».

Toujours est-il que Bethesda a su en tirer les leçons nécessaires, ce qui explique pourquoi le studio a finalement décidé de faire machine arrière avec Starfield, son dernier RPG. « Dans Starfield, nous avons choisi un protagoniste muet parce que nous avons compris que c’est ce que les gens voulaient » conclut Pagliarulo. « Alors nous nous sommes dit : ‘Allons-y. Donnons aux fans ce qu’ils veulent’ ». Et même si, dix ans plus tard, ce choix de Fallout 4 fait toujours autant débat, cela n’a heureusement rien enlevé au succès du jeu, qui reste aujourd’hui encore très apprécié.

Source : GamesRadar+