Certes, Fallout 4 est maintenant jouable nativement sur PS5 et Xbox Series. Mais ce regain d'intérêt autour du titre vieux de 9 ans suite au succès de la série Prime Video a d'un autre côté totalement desservi la version PC. Grâce à une myriade de mods au fil des années, celle-ci se montrait par elle-même particulièrement stable. Sauf que tout est maintenant à refaire.

La version PC de Fallout 4 irradiée par les mises à jour officielles

Sur PC, le patch nouvelle génération de Fallout 4 visait principalement à offrir au jeu une pleine compatibilité avec les écrans larges et ultra-larges. Les joueuses et joueurs ont cependant signalé une interface étirée de manière assez disgracieuse. Pire encore, des mods actifs depuis des années, et certains indispensables comme Script Extender ou Unofficial Patch, qui corrigeait de nombreux bugs oubliés par Bethesda, ont cessé de fonctionner. Un mois après les faits, les moddeurs ont réparé ce qui pouvait l'être. Et une seconde mise à jour a été déployée il y a deux jours. À quelques exceptions près, celle-ci ciblait surtout les versions consoles. La version PC, et surtout les mods, en ont donc encore pâti.

Les joueuses et joueurs PC de Fallout 4 n'ont pas attendu longtemps pour montrer leur grogne face à ces nouvelles mises à jour qui viennent davantage rajouter des problèmes qu'en corriger. À tout le moins espéraient-ils que cette mise à jour nouvelle génération vienne corriger des bugs présents depuis des années. Parmi ceux-ci, nous avons par exemple un écran noir au lancement sur les moniteurs de 144 Hz et plus, ou encore un problème de crash avec l'option graphique « débris d'armes » activée sur les cartes graphiques RTX. Il n'en est rien, et ces bugs n'ont toujours pas reçu de correctif.

Les bugs... les bugs ne meurent jamais

Sur Steam, les fils de discussion suppliant Bethesda d'arrêter de mettre à jour la version PC sont légion. Si des mods de petite envergure peuvent être rapidement corrigés, la chose est bien plus complexe pour des mods plus ambitieux, voire des compilations. On pense notamment aux mods aux allures d'extension comme Fallout London ou Cascadia. Dans leur cas, il faudra attendre que la frénésie de Bethesda à patcher Fallout 4 se tasse, en tout cas sur PC. Mais si le studio persiste sur ce terrain, parviendra-t-il enfin à éradiquer une fois pour toute via une massive mise à jour ou autre tous les bugs affectant le jeu désormais vieux de neuf ans ? L'avenir le dira. Mais, avec la force de l'habitude, on sait que, sur ses jeux, les bugs... les bugs ne meurent jamais.