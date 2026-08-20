Fallout 4 a reçu une nouvelle mise à jour sur consoles et PC cette semaine et, contrairement à ce qu'ils pensaient, elle cachait une très bonne surprise pour les amateurs de mods.

Les joueurs réguliers de Bethesda s’attendaient au pire, mais la firme américaine pourrait enfin les avoir surpris. L’annonce d’une nouvelle mise à jour de n’importe lequel de ses jeux avec une communauté de moddeurs active, comme Fallout 4 ou Skyrim, s’accompagne systématiquement d’une certaine méfiance, depuis longtemps justifiée. Il n’y a, après tout, rien de plus frustrant que de voir des centaines de Go de mods devenir inutilisables juste à cause d’une simple update de routine. La dernière mise à jour de Fallout 4, consacrée à l’amélioration des Creations, les mods officiellement approuvés par Bethesda, sentait déjà le désastre technique pour les amateurs de mods, mais elle leur a finalement réservé une bonne surprise.

Encore plus de mods à installer dans Fallout 4

Au milieu des correctifs de bugs et autres plantages traditionnels, ainsi que des changements apportés au Creation Kit, Bethesda s’est enfin décidé à lever une sacrée limitation pour les amateurs de mods. Et pas qu’un peu. La limite des mods et collections pouvant être installés via l’outil officiel passe donc de 256 à 1024 avec la dernière version de Fallout 4. Autrement dit, la capacité a tout simplement été multipliée par quatre. Et pour une communauté qui s’évertue à transformer le jeu dans tous les sens et à l’améliorer depuis près d’une décennie, inutile de préciser en quoi c’est une bonne nouvelle. Plus intéressant encore, les mods sur PS5 et PS4 peuvent désormais utiliser des assets personnalisés, une fonctionnalité réclamée depuis longtemps par les joueurs console, tant les restrictions imposées limitaient sérieusement les possibilités offertes aux créateurs de mods.

Tout ne se fait pas sans casse, et quelques mods ont fait les frais de cette nouvelle mise à jour, mais on est loin du casse-tête habituel. Et forcément, comme toujours avec Internet aujourd’hui, les réactions ne se sont pas faites attendre. Certains joueurs qui craignaient une nouvelle mise à jour de Fallout 4 problématique ont finalement accueilli la nouvelle avec enthousiasme. « Attends, cette mise à jour est en fait géniale », « Maintenant j’ai hâte de commencer une nouvelle partie », ont par exemple commenté des joueurs. Pour mémoire, voici les principales nouveautés de la dernière version de Fallout 4 :

© Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks

Nouveautés de la mise à jour du 18 août 2026