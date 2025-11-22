Peu après sa controversée mise à jour Anniversaire, Fallout 4 a reçu une nouveauté gratuite qui apporte d'énormes améliorations pour certains joueurs, le changement est radical.

La semaine dernière, Fallout 4 recevait pour ses dix ans une mise à jour Anniversaire qui, une fois de plus, a malheureusement cassé le jeu. Ce notamment en rendant la plupart de mods faisant mieux le travail qu'un patch officiel incompatibles. Après l'apocalypse nucléaire, un nouveau mod accessible gratuitement a justement fait son apparition, pour apporter énormément de changements chez certains joueurs PC.

Un gros gap générationnel grâce à ce nouveau mod pour Fallout 4

Malgré ses 10 ans, Fallout 4 peut parfois connaître de sérieuses chutes de performance, notamment dans les ruines de Boston, même sur de puissants PC. Grâce à cette alternative gratuite au célèbre mode payant de PureDark, créé par doodlum, un moddeur très réputé concernant les jeux Bethesda, il est toutefois possible de profiter du jeu avec le Frame Generation, en passant par le FSR 3 d'AMD.

Plus précisément, ce mod ajoutant le Frame Genration via le FSR 3 sur Fallout 4 compte sur l'API public AMD FidelityFX SDK GPUOpen, utilisant donc le DLL d'AMD. Il fonctionne cependant seulement sur des cartes graphiques compatibles DirectX 12, comme le FSR 3 d'ailleurs. Avec la bonne configuration, il permet toutefois d'assurer de gros gains de performance à tous les niveaux, et particulièrement dans les zones urbaines si gourmandes en ressources.

Il peut également rendre plus agréable l'utilisation d'autres mods populaires de Fallout 4, comme Sim Sttlements 2. Vous pouvez voir ci-dessous une vidéo comparant le jeu sans le mod, et avec, pour voir les appréciables gains de performance qu'il apporte. Le mod Frame Generation de doodlum est disponible au téléchargement sur Nexus Mods, compatible donc uniquement sur PC, mais requiert pour fonctionner les mods suivants : Address Library for F4SE Plugins et High FPS Physics Fix. Il est par ailleurs impératif que Fallout 4 s'affiche en mode Fenêtré ou Fenêtré Sans Bordures pour que le mod fonctionne. À noter également que, nativement, le mod ne fonctionne que sur les écrans disposant d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou plus, mais d'autres options sont possibles en modifiant le fichier .ini du mod.

Sources : Nexus Mods ; Bethesda COD Modding sur YouTube