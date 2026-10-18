11 ans après sa sortie, Fallout 4 continue d'offrir aux joueurs des expériences dignes de DLC officiels, mais accessibles gratuitement, comme celui-ci qui nous intéresse ici.

L'attente risque d'être interminablement longue avant la sortie de Fallout 5, mais on peut heureusement compter sur la communauté de moddeurs de Fallout 4 pour continuer de nous occuper. Une équipe de développeurs amateurs a en effet récemment sorti Detour, l'équivalent d'une extension officielle prenant la forme d'une énorme ville avec son lot d'habitants et de quêtes uniques, mais le tout accessible gratuitement, du moins sur la version PC du titre vieux de 11 ans.

Qu'est-ce que Detour, le nouveau mod de Fallout 4 aux allures de DLC officiel ?

Un groupe de moddeurs chevronnés de Fallout 4 a récemment ajouté une toute nouvelle ville aux terres désolées du jeu, offrant ainsi un lieu supplémentaire où faire du commerce et accomplir des quêtes tout en explorant le Boston post-apocalyptique. Baptisée « Detour », cette ville a vocation à devenir un véritable « centre de quêtes » qui s'étoffera au fil du temps grâce aux ajouts prévus par ses créateurs.

S'inspirant en partie d'Arefu dans Fallout 3 et de Highway Town (issue de la mise à jour « Sources Ardentes » de Fallout 76), Detour est une colonie juchée sur l'une des autoroutes en ruine qui surplombent certaines zones des terres désolées. Située non loin de Sanctuary, le point de départ du jeu original, elle constitue une destination idéale à visiter même dans le cadre d'une nouvelle partie.

© CESP

Qu'ajoute le mod Detour au jeu de base ?

La ville qu'ajoute le mode Detour à Fallout 4 abrite des habitants entièrement doublés (en anglais), qui tiennent des boutiques, proposent des chambres à louer ou veillent au maintien de l'ordre. On y trouve notamment un shérif goule et un maire qui seront en mesure de vous confier quelques quêtes, comme tant d'autres PNJ avec leur propre histoire et leurs propres aspirations. À noter enfin qu'il est possible d'acheter une maison si vous souhaitez vous y installer pour de bon.

Comment installer le mod sur Fallout 4 ?

Pour installer le mod Detour dans Fallout 4, il suffit simplement de :

se rendre sur la page Nexus Mods de Detour pour le télécharger ;

l'installer via un Mod Manager comme FOMOD ou manuellement en suivant les instructions d'installation de la page du mod ;

À noter qu'il faut obligatoirement disposer du jeu de base, mais aussi au minimum du DLC Nuka World pour ajouter Detour à sa version du jeu.

Source : Nexus Mods