Depuis la sortie de l’excellente série Fallout sur Prime Video, la licence de Bethesda a clairement repris en popularité. TOUS et non, one dis bien TOUS les jeux récents de la franchise se sont revendus comme des petits pains. LE studio en a même profité pour déployer son très attendu patch “next-gen” de Fallout 4 sur PS5, Xbox Series et PC avec moult changements. Suffisant pour propulser le jeu au top des ventes sur les différentes plateformes, mais aussi déclencher une vive colère de la part des joueurs à cause de soucis de performances, mais pas que.

Fallout 4 va avoir le droit à une grosse mise à jour sur PS5, Xbox Series et PC

Sur chaque plateforme, le patch de Fallout 4 a apporté son lot de problèmes. Sur PS5, on avait des soucis de performances, sur Xbox Series le jeu plantait et sur PC les mods ne fonctionnaient plus du tout. Bref, pas glorieux. Bethesda a donc pris des mesures illico pour corriger ce qui pouvait l’être rapidement. Aujourd’hui, le studio nous annonce l’arrivée d’une mise à jour autrement plus importante sur toutes les plateformes.

On n'a pas encore tous les détails de cette nouvelle update si ce n’est qu’elle arrive le 13 mai prochain, lundi donc. Sur le papier, il est prévu qu’elle améliore les graphismes en ajoutant notamment de nouvelles options de personnalisation de l’expérience. Elle devrait aussi ajouter plusieurs correctifs dans la foulée. On imagine assez bien que les bugs les plus problématiques seront corrigés, nous verrons. En l’état, Bethesda nous donne rendez-vous en début de semaine prochaine.