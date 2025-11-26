C’est une tradition chez Bethesda : les mises à jour majeures de ses jeux en monde ouvert s’accompagnent presque toujours de leur lot de problèmes. Mods cassés, crashs fréquents, bugs en tous genres… Ces erreurs viennent souvent contrarier les efforts des équipes pour corriger d’autres soucis. Une habitude bien connue des fans de l’éditeur, qui, probablement trop désabusés, en viennent à s’en amuser. Alors quand Bethesda a lancé le 10 novembre 2025 l’édition « Anniversary » de Fallout 4 accompagnée d’un patch massif, ce qui devait arriver arriva. Le jeu se retrouve criblé de bugs, au point d’être injouable pour certains joueurs. Le studio a toutefois assuré qu’il était sur le coup. Après un patch d’urgence plus petit, place maintenant à la mise à jour majeure de novembre 2025 de Fallout 4, censée rectifier le tir.

Une nouvelle mise à jour majeure pour Fallout 4

Annoncée plus tôt cette semaine, la nouvelle mise à jour majeure du jeu a été déployée le 26 novembre 2025. Ce patch se concentre principalement sur certains des bugs les plus critiques, notamment les problèmes de stabilité qui provoquent des crashs intempestifs sur les différentes plateformes, en particulier les consoles PlayStation et les versions PC. Le menu Créations, l'une des principales nouveautés de l’édition Anniversary, a également été scruté de près. Les performances ont été améliorées, et des bugs comme le changement infini et les divers blocages ont été corrigés. Ce n’est là qu’un aperçu des corrections apportées par cette mise à jour de novembre 2025 de Fallout 4, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. Voici en détail ce qu'elle change.

Notes de patch de la mise à jour de novembre

Correctifs de plantages et de stabilité

Correction d'un plantage au lancement d'une nouvelle partie avec des Créations installées sur PS4.

Résolution d'un plantage survenant en quittant le jeu avec le Pip-Boy ouvert (PS4/PS5).

Correction d'un état de blocage quand des utilisateurs invités/locaux accédaient au menu Créations.

Correction de plantages rares lors du choix d'utiliser l'ordre de chargement des données de sauvegarde, en particulier lors du chargement de sauvegardes contenant des Créations manquantes.

Résolution d'un plantage pouvant se produire lors de la sélection de « Acheter Crédits » sur PC.

Correction d'un plantage lors de la sélection de « Télécharger toutes les créations du Creation Club en ma possession ».

Sauvegarde/Chargement et Profil

Les sauvegardes de sortie sont désormais correctement créées lors du retour au menu principal.

Correction d'un chargement infini lors du téléchargement de contenus Creation Club manquants depuis une sauvegarde effectuée sur une autre plateforme.

Le changement de profil utilisateur sur Xbox ne provoque plus de blocages ni de perte des commandes.

Correction d'un problème à cause duquel le chargement d'une sauvegarde avec des Créations différentes n'affichait pas l'avertissement d'ordre de chargement.

Télécharger une Création de Fallout 4 puis la désactiver immédiatement ne désactivera plus définitivement les contenus qui en dépendent.

Interface et Expérience utilisateur

Amélioration des performances du menu Créations sur toutes les plateformes.

Correction d'un blocage pouvant survenir en entrant et sortant à répétition du menu Créations.

Correction d'un chargement infini/blocage lors du chargement d'une sauvegarde nécessitant des Créations.

Le prix des lots se met désormais immédiatement à jour après l'achat d'éléments individuels du lot.

Les lots affichent désormais des tailles de fichier correctes pour les Créations incluses.

Améliorations de la localisation.

Le menu Créations en jeu respecte désormais l'ordre de chargement défini par le joueur, et non plus l'ordre alphabétique.

Les joueurs de Fallout 4 peuvent désormais aimer/ne plus aimer une Création dans le menu d'ordre de chargement, comme prévu.

Les utilisateurs invités/locaux ne peuvent plus accéder au menu Créations ; l'option est désormais grisée, comme sur PS4.

Les Créations téléchargées restent désormais visibles dans votre ordre de chargement même après leur suppression sur Bethesda.net.

Source : Bethesda