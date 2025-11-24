Fallout 4 continue, même des années après sa sortie, de recevoir des mises à jour, surtout depuis l’arrivée de l’update next-gen. Voici ce qu’il faut retenir pour celle de novembre 2025.

Près de dix ans après sa sortie, Fallout 4 continue de recevoir des mises à jour importantes. Et Bethesda vient de publier un nouvel aperçu de son patch de novembre, déjà très suivi par une communauté plus active que jamais depuis le succès massif de la série Amazon. Au programme : des corrections de crashs, des améliorations du menu Creations et un premier contenu gratuit. Mais attention, la fonctionnalité la plus attendue par les joueurs console ne sera finalement pas au rendez-vous tout de suite.

Le patch de novembre de Fallout 4 se concentre sur la stabilité

Pour commencer, Bethesda confirme que l’équipe travaille encore sur plusieurs problèmes urgents repérés depuis la dernière mise à jour majeure de Fallout 4. Le patch de novembre vise donc avant tout la stabilité du jeu, notamment sur consoles. Concrètement, plusieurs crashs ont été éliminés :

lancement d’une nouvelle partie avec des Creations installées sur PS4,

sortie d’un intérieur avec le Pip-Boy encore ouvert,

chargement de sauvegardes liées à des contenus manquants,

ou encore l’utilisation de certaines options du Creation Club.

En résumé, le patch veut rendre Fallout 4 plus stable et moins capricieux, surtout pour les joueurs qui utilisent beaucoup de mods.

© Bethesda.

Les problèmes de sauvegardes enfin corrigés

C’était un autre point sensible depuis la grosse mise à jour next-gen de Fallout 4. Bethesda annonce plusieurs correctifs dédiés aux saves et aux profils utilisateurs.

Parmi les changements les plus importants :

les “exit saves” fonctionnent enfin normalement,

les chargements infinis liés aux contenus manquants sont corrigés,

changer de profil sur Xbox ne provoque plus de blocage,

et les joueurs reçoivent maintenant les bons avertissements avant de charger une sauvegarde incompatible.

Autrement dit, Fallout 4 devrait éviter bien des frustrations, surtout chez les joueurs qui jonglent entre plusieurs mods et plusieurs plateformes. La grande nouvelle, c’est le report de l’extension de stockage pour les mods sur consoles.

Cette amélioration est extrêmement demandée, car elle doit permettre aux joueurs PS5 et Xbox Series d’installer davantage de Creations, sans jongler en permanence avec les suppressions.

Bethesda souhaitait intégrer cette extension dans le patch de novembre… mais l’équipe a finalement besoin de plus de temps. Elle arrivera donc avec le patch de décembre de Fallout 4, baptisé Patch 2. La communication reste transparente. Bethesda explique travailler activement sur cette fonctionnalité, et promet plus de détails dans les semaines à venir.

Le menu Creations enfin amélioré

Pour finir, le patch de novembre apporte de nombreuses améliorations au niveau du Creation Club et de l’interface :

meilleurs temps de chargement,

corrections de blocages,

affichage correct des tailles de fichiers,

prise en compte réelle de l’ordre de chargement voulu par le joueur,

possibilité de liker/déliker les Creations comme prévu.

De petits ajustements, mais qui devraient grandement faciliter la vie des moddeurs console.