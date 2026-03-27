Fallout 4 reçoit une important mise à jour sur Nintendo Switch 2 avec une fonctionnalité très demandée par les joueurs, et elle pourrait bien tout changer pour la qualité du jeu.

En attendant Fallout 5 et un potentiel remaster de Fallout 3, les joueurs peuvent toujours arpenter les terres désolées du quatrième opus sur les machines récentes. Fallout 4 a en effet reçu un sérieux coup de frais avec son Anniversary Edition qui fait office de patch next-gen attendu depuis de très nombreuses années. Il y a peu, il s'est même offert un portage sur Nintendo Switch 2, et il s'en sort pas trop mal à vrai dire. C'est d'ailleurs cette version qui reçoit une importante mise à jour aujourd'hui et ajoute une fonctionnalité très attendue qui pourrait faire toute la différence.

Fallout 4 se met à jour sur Nintendo Switch 2

Vous n'êtes pas satisfait de la manière dont tourne Fallout 4 sur Nintendo Switch 2 ? Cette mise à jour pourrait bien vous faire changer d'avis. Grâce à ce nouveau patch, le jeu devrait être plus beau et surtout bien plus stable que ce soit en mode 40 fps ou celui à 60 fps. Bethesda l'avait promis, le NVIDIA DLSS arrive enfin avec cette mise à jour et devrait colmater les problèmes de performances. L'expérience devrait être bien plus agréable désormais, plus fluide notamment. Outre cette fonctionnalité très demandée, le patch de Fallout 4 apporte une tonne de correctifs. De nombreux bugs sont corrigés, les performances et les graphismes sont améliorés et l'interface utilisateur est également ajustée. Voici les notes de patch complètes.

Fallout 4 © Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks

Notes de patch complètes de la mise à jour du 26 mars 2026 sur Nintendo Switch 2

NVIDIA DLSS Ajout de la prise en charge du NVIDIA DLSS pour les modes 40 ips et 60 ips, améliorant la qualité d'image et les performances Le DLSS se désactive automatiquement sur les écrans à interface chargée (comme le Pip-Boy) afin de garantir la netteté du texte



Stabilité Correction de nombreux crashs pouvant survenir en cours de jeu normal Rectification de crashs se produisant lors de la sauvegarde ou de l'écrasement de fichiers de sauvegarde existants Correction d'un crash causé par le chargement de sauvegardes automatiques créées lors de certains moments de la quête principale Correction de divers autres crashs de Fallout 4 Amélioration de la gestion globale de la mémoire afin de réduire l'instabilité lors des longues sessions



Performances et visuels Correction du scintillement de l'environnement et d'incohérences d'éclairage dans certains intérieurs et conditions météorologiques Correction d'effets visuels manquants ou incorrects tels que les flaques d'eau, les impacts de balles, les éclaboussures de sang, les décals de surface et les textures de terrain Amélioration de la stabilité visuelle lors du défilement des armes aux établis



Interface utilisateur et menus Ajouts des commandes manquantes dans les menus d'échange Résolution des problèmes où les éléments du HUD ne respectaient pas les paramètres d'opacité Correction d'artefacts visuels lors de la lecture de notes ou de magazines à certaines fréquences d'images Amélioration du comportement de l'option de fréquence d'images lors du basculement entre les modes dock et portable Correction des cas où le texte ou les icônes de l'interface s'affichaient incorrectement dans certaines langues



Sauvegarde et chargement Correction des problèmes où le menu de chargement pouvait devenir inaccessible dans de rares cas Les fichiers de sauvegarde de Fallout 4 affichent désormais correctement les noms d'emplacement à jour Les sauvegardes lorsque vous quittez sont désormais créées de manière fiable lors du retour au menu principal Amélioration de la stabilité à l'approche de la limite de sauvegardes



Commandes Amélioration de la gestion des manettes lors du passage entre les Joy-Con et les manettes sans fil Correction des cas où la saisie n'était pas correctement restaurée après les boîtes de dialogue de re-synchronisation de manette



Localisation Correction des caractères manquants ou incorrects en japonais et en chinois traditionnel dans les menus de fabrication Amélioration de la gestion des polices et de la lisibilité du texte dans toutes les langues disponibles dans Fallout 4 Le clavier système prend désormais en charge une plus grande variété de caractères lors de la nomination de personnages ou d'objets



Quêtes et gameplay Correction de problèmes liés à des PNJ manquants ou ne répondant pas dans de rares scénarios Amélioration de la cohérence des déclencheurs environnementaux et des effets visuels liés aux quêtes



source : Bethesda