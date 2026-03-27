En attendant Fallout 5 et un potentiel remaster de Fallout 3, les joueurs peuvent toujours arpenter les terres désolées du quatrième opus sur les machines récentes. Fallout 4 a en effet reçu un sérieux coup de frais avec son Anniversary Edition qui fait office de patch next-gen attendu depuis de très nombreuses années. Il y a peu, il s'est même offert un portage sur Nintendo Switch 2, et il s'en sort pas trop mal à vrai dire. C'est d'ailleurs cette version qui reçoit une importante mise à jour aujourd'hui et ajoute une fonctionnalité très attendue qui pourrait faire toute la différence.

Fallout 4 se met à jour sur Nintendo Switch 2

Vous n'êtes pas satisfait de la manière dont tourne Fallout 4 sur Nintendo Switch 2 ? Cette mise à jour pourrait bien vous faire changer d'avis. Grâce à ce nouveau patch, le jeu devrait être plus beau et surtout bien plus stable que ce soit en mode 40 fps ou celui à 60 fps. Bethesda l'avait promis, le NVIDIA DLSS arrive enfin avec cette mise à jour et devrait colmater les problèmes de performances. L'expérience devrait être bien plus agréable désormais, plus fluide notamment. Outre cette fonctionnalité très demandée, le patch de Fallout 4 apporte une tonne de correctifs. De nombreux bugs sont corrigés, les performances et les graphismes sont améliorés et l'interface utilisateur est également ajustée. Voici les notes de patch complètes.

Fallout 4 MÃ J switch 2
Fallout 4 © Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks

Notes de patch complètes de la mise à jour du 26 mars 2026 sur Nintendo Switch 2

  • NVIDIA DLSS
    • Ajout de la prise en charge du NVIDIA DLSS pour les modes 40 ips et 60 ips, améliorant la qualité d'image et les performances
    • Le DLSS se désactive automatiquement sur les écrans à interface chargée (comme le Pip-Boy) afin de garantir la netteté du texte
  • Stabilité
    • Correction de nombreux crashs pouvant survenir en cours de jeu normal
    • Rectification de crashs se produisant lors de la sauvegarde ou de l'écrasement de fichiers de sauvegarde existants
    • Correction d'un crash causé par le chargement de sauvegardes automatiques créées lors de certains moments de la quête principale
    • Correction de divers autres crashs de Fallout 4
    • Amélioration de la gestion globale de la mémoire afin de réduire l'instabilité lors des longues sessions
  • Performances et visuels
    • Correction du scintillement de l'environnement et d'incohérences d'éclairage dans certains intérieurs et conditions météorologiques
    • Correction d'effets visuels manquants ou incorrects tels que les flaques d'eau, les impacts de balles, les éclaboussures de sang, les décals de surface et les textures de terrain
    • Amélioration de la stabilité visuelle lors du défilement des armes aux établis
  • Interface utilisateur et menus
    • Ajouts des commandes manquantes dans les menus d'échange
    • Résolution des problèmes où les éléments du HUD ne respectaient pas les paramètres d'opacité
    • Correction d'artefacts visuels lors de la lecture de notes ou de magazines à certaines fréquences d'images
    • Amélioration du comportement de l'option de fréquence d'images lors du basculement entre les modes dock et portable
    • Correction des cas où le texte ou les icônes de l'interface s'affichaient incorrectement dans certaines langues
  • Sauvegarde et chargement
    • Correction des problèmes où le menu de chargement pouvait devenir inaccessible dans de rares cas
    • Les fichiers de sauvegarde de Fallout 4 affichent désormais correctement les noms d'emplacement à jour
    • Les sauvegardes lorsque vous quittez sont désormais créées de manière fiable lors du retour au menu principal
    • Amélioration de la stabilité à l'approche de la limite de sauvegardes
  • Commandes
    • Amélioration de la gestion des manettes lors du passage entre les Joy-Con et les manettes sans fil
    • Correction des cas où la saisie n'était pas correctement restaurée après les boîtes de dialogue de re-synchronisation de manette
  • Localisation
    • Correction des caractères manquants ou incorrects en japonais et en chinois traditionnel dans les menus de fabrication
    • Amélioration de la gestion des polices et de la lisibilité du texte dans toutes les langues disponibles dans Fallout 4
    • Le clavier système prend désormais en charge une plus grande variété de caractères lors de la nomination de personnages ou d'objets
  • Quêtes et gameplay
    • Correction de problèmes liés à des PNJ manquants ou ne répondant pas dans de rares scénarios
    • Amélioration de la cohérence des déclencheurs environnementaux et des effets visuels liés aux quêtes

source : Bethesda