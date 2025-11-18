Le 10 novembre 2025, Fallout 4 célébrait son dixième anniversaire. Si, lors du Fallout Day fin octobre, Bethesda ne nous a pas donné plus d’informations sur Fallout 5, l’éditeur a tout de même souhaité marquer le coup. Fidèle à ses habitudes, Bethesda a opté pour la sortie d'une nouvelle édition du jeu. L’« Anniversary Edition » promettait de regrouper tous les DLC et mises à jour parus jusqu’à présent, ainsi que quelque 150 contenus inédits issus du Creation Club, sans oublier un patch conséquent. Dans la plus pure tradition de Bethesda, ce dernier a cependant introduit une nouvelle série de bugs cassant le jeu. Le studio a assuré qu'il s'attaquerait rapidement à ces problèmes, et son initiative commence avec le déploiement d'une première mise à jour.

Une nouvelle mise à jour pour Fallout 4

C’est un anniversaire que les joueurs n’oublieront pas de sitôt. La dernière mise à jour importante du jeu a ainsi ajouté une série de bugs, dont certains l’ont même rendu injouable. La Toile n’a pas tardé à ironiser sur la situation, estimant que sans une avalanche de problèmes, il n’y aurait pas la patte Bethesda. Le studio est cependant bien déterminé à rectifier le tir rapidement et a déployé un premier hotfix pour Fallout 4 post-Anniversary Edition, le 18 novembre 2025. Ce patch correctif se concentre principalement sur les problèmes liés aux DLC et au Creation Club. Ce n’est là qu’une première salve de correctifs, Bethesda annonçant déjà une mise à jour plus conséquente pour la fin du mois.

« Nous continuons à recueillir vos retours et les problèmes que vous rencontrez. Pour la suite, l’équipe se concentrera sur des correctifs supplémentaires dans notre premier patch de novembre. Nous vous communiquerons davantage de détails dès que possible », indique le studio dans un communiqué accompagnant l’annonce du déploiement de cette mise à jour de Fallout 4. Il faudra encore un peu de patience avant que le jeu ne devienne plus stable. En attendant, voici les notes de mise à jour de cette dernière version.

Résolution d'un problème empêchant les utilisateurs d'activer les créations qui dépendent des DLC.

Amélioration de la stabilité dans le menu Création, en particulier sur PS4/XB1.

Identification d'un problème entraînant la désinstallation des DLC de Fallout 4 sur PlayStation. Pour les joueurs rencontrant toujours ce problème, nous recommandons d’activer vos créations une fois que vos DLC sont complètement installés.

Source : Bethesda