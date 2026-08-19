Fallout 4 accueille une nouvelle mise à jour dédiée au Creation Kit et à la correction de bugs, et les joueurs ne manquent pas de partager leur frustration auprès de Bethesda.

Bethesda l’avait annoncé il y a quelques jours, c’est maintenant chose faite. Tandis que le travail continue pour le studio sur son prochain titre, à savoir le très attendu The Elder Scrolls 6, les anciens jeux de ce dernier n’en sont pas pour autant laissés pour compte et continuent également d’accueillir quelques nouveautés au gré de leurs différentes ressorties. C’est notamment le cas de Fallout 4 qui, après avoir fait l’objet d’une Édition Anniversaire fin 2025, fait maintenant l’objet d’un nouveau patch notamment dédié au Creation Kit.

Fallout 4 accueille une nouvelle mise à jour pour son Creation Kit

Comme promis par Bethesda donc, le patch déployé hier « apporte des mises à jour au Creation Kit ainsi que plusieurs correctifs liés à des bugs et des bugs », de sorte à améliorer l’outil utilisé par les créateurs de contenus tout en peaufinant l’expérience générale des joueurs de Fallout 4. Voici le patch notes complet :

Nouvelles fonctionnalités et mises à jour

Jeu

Augmentation de la limite d'archives BA2, passée de 256 à 1024, afin de mieux prendre en charge les collections de mods volumineuses.

Ajout de correctifs de chaînes localisées pour l'interface et la terminologie des plateformes.

Creation Kit

Les archives sont désormais prises en charge sur PlayStation. Nouveaux types de fichiers (.nif, .dds, .bink, .cdx, .csg, .wav et .fuz (avec .wav intégré)) pour les Créations PlayStation.

Les fichiers Bink peuvent désormais être ajoutés aux envois de Créations via un navigateur de fichiers supplémentaires (Extra Files).

Ajout de la prise en charge de l'exportation de la localisation pour Fallout 4.

Les Créations d'une taille allant jusqu'à 2 Go peuvent désormais être envoyées pour Xbox.

Mise à jour de la fonction « Search and Replace » pour l'aligner sur celle de Starfield, avec l'ajout des boutons « Select Form in Object Window » et « Open Form Editor ».

Crashs

Jeu

Correction d'un bug survenant lorsque le joueur ouvre le clavier virtuel sur un appareil Steam Deck.

L'un des bugs les plus fréquents, causé par une erreur de streaming audio, a été corrigé.

Correction d'un bug sur le Microsoft Store lorsque les joueurs accèdent aux menus des Créations après le rétablissement de la connexion Internet.

Corrections de bugs de Fallout 4

Jeu

Quitter la recherche pendant la consultation d'une Création donnée ramène désormais correctement le joueur à la page de détails de cette Création.

Les listes de catégories de Créations devraient désormais renvoyer des résultats classés de manière plus cohérente dans Fallout 4.

Les messages d'erreur du service Bethesda.net contiennent désormais des codes d'erreur pouvant être communiqués au service client à des fins d'investigation.

Creation Kit

L'archivage d'un plugin utilisant des ressources préexistantes dans une nouvelle form n'entraîne plus la duplication de ces ressources préexistantes.

Les modifications du terrain via Material ou Heightmap génèrent désormais correctement l'herbe.

L'exécution de LipGen depuis la ligne de commande ou via un argument de lancement génère désormais correctement les fichiers .lip.

Divers

Mise à jour des crédits de Fallout 4.

Ce que vous devez absolument faire avant d’installer le patch

Pour rappel, comme préconisé par Bethesda en amont de l’arrivée de la mise à jour, il est toutefois important « de vous connecter à votre partie sauvegardée si vous ne l’avez pas fait depuis un certain temps, ou de sauvegarder manuellement votre ordre de chargement ». Grâce à cela, vous pourrez ensuite « retélécharger l’intégralité de votre liste de créations en une seule fois », ce qui évitera aux joueurs de Fallout 4 de quelconques mauvaises surprises. En sachant que malheureusement, la réputation du studio sur les mauvaises surprises le précède déjà.

Les joueurs de Fallout 4 supplient Bethesda de laisser le jeu tranquille

« Je pense que Bethesda devrait laisser Fallout 4 tranquille à ce stade », a par exemple répondu un joueur sous le patch notes publié sur X. Car comme d’habitude, certains craignent que cette nouvelle mise à jour n’entraîne d’énièmes problèmes de compatibilité avec certains mods, dont raffole pourtant la communauté du jeu. « Les gars, je suis un immense fanboy de Fallout 4, j’ai presque 1600 heures au compteur, mais pouvons-nous laisser ce jeu tranquille ? », interroge un autre fan de son côté.

« J’en ai vraiment marre que mes mods ne fonctionnent plus parce que vous ne pouvez pas faire de nouveaux jeux et que vous n’arrêtez pas de casser ceux que les gens adorent ». Et il n’est d’ailleurs pas le seul à avoir une telle revendication. « Oh non, encore une mise à jour pour casser mes mods et introduire encore plus de bugs », déplore un troisième joueur de Fallout 4, tandis qu’un dernier les supplie de passer enfin au développement de Fallout 5. Malheureusement pour lui, avec The Elder Scrolls 6 dans l’équation, cela ne risque pas d’être pour tout de suite.

Source : Bethesda