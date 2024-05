La popularité de la série Fallout de Prime Video s’est clairement répercutée sur l’ensemble des jeux de la licence. Ce sont évidemment les plus récents qui ont profité de ce regain, Fallout 76 ayant battu ses propres records, quand le quatrième épisode devait s’offrir une seconde jeunesse avec son patch next-gen sur PS5, Xbox Series et PC. Devait, car la mise à jour, aussi conséquente soit-elle, n’était pas à la hauteur des attentes des joueurs. La faute à des problèmes de performances qui impactaient toutes les plateformes, mais pas que. Bethesda a attendu la colère des plus bruyants et a promis une nouvelle mise à jour de Fallout 4 pour régler une partie de ces soucis. Elle est maintenant disponible, mais elle est loin d’être ce à quoi beaucoup s’attendaient.

Nouvelle mise à jour pour Fallout 4

Fallout 4 passe en version 1.000.002 en ce retour de weekend prolongé. Un patch que beaucoup de joueurs imaginaient conséquent, l’éditeur ayant promis l’arrivée de nouvelles options graphiques, mais aussi d’autres correctifs et améliorations. Si vous vous attendiez à une liste de patch notes longue comme le bras et à une mise à jour importante, vous allez être déçus : elle s’apparente davantage à une update de routine. Avec son poids plume de 189,4 Mo (sur PS5), elle permet surtout d’ajuster la résolution et le framerate du jeu indépendant de l’autre. En toute logique, il est donc possible désormais de choisir entre une résolution en 4K native ou dynamique avec trois modes de performances (30 fps, 40 fps pour certaines TV et 60 fps).

Si Bethesda n’a pas encore communiqué officiellement les patch notes de cette mise à jour de Fallout 4, certains changements ont déjà été repérés. Les soucis liés au HDR sont maintenant réglés et l’option s’active enfin correctement pour tout le monde, quand les mods sont, visiblement, de nouveau fonctionnels sur PC. Malheureusement le HUD de l’ultrawide est toujours étiré, les problèmes n’ayant pas été corrigés avec ce patch. La communauté a rapidement commencé à faire entendre sa déception, mais Bethesda semble clairement avoir voulu faire preuve de réactivité sur ce qui faisait le plus grincer des dents : les performances. Reste plus qu’à mettre à l’épreuve ce nouveau patch de Fallout 4 pour voir si ça a porté ses fruits ou non. Cet article sera mis à jour avec les détails officiels une fois que le studio les aura partagés.