Lorsqu’il n’est pas en train de réaliser des films, Mamoru Oshii passe de nombreuses heures à jouer aux jeux vidéo, et en particulier à Fallout 4 sur lequel il explose les compteurs.

L’année dernière, Fallout 4 célébrait officiellement son dixième anniversaire. Et à défaut d’être en mesure de nous en dire plus sur Fallout 5 pour le moment, Bethesda a, comme à son habitude, tout misé sur de nouvelles rééditions du jeu, qui a eu droit à une « Édition Anniversaire » sur l’ensemble des consoles actuelles. De quoi faire le bonheur de nombreux joueurs, donc, parmi lesquels se trouve visiblement Mamoru Oshii. Car oui, le créateur japonais l’assure : Fallout 4 est de loin son jeu préféré, et le nombre d’heures gargantuesque qu’il y a passé le prouve.

Mamoru Oshii révèle son temps de jeu démentiel sur Fallout 4

À l’occasion d’une vidéo visant à célébrer le trentième anniversaire de la sortie de Ghost in the Shell, film d’animation qu’il a réalisé en 1995, Oshii est en effet revenu sur son amour pour le jeu vidéo, et en particulier pour le RPG de Bethesda. Ce qui, il faut le dire, est alors loin d’être une surprise tant le créateur ne manque jamais une seule occasion de rappeler tout son amour pour Fallout 4. Ce qu’on ne savait pas, en revanche, c’est à quel point il est accro à ce dernier. Car les chiffres sont tombés, et ils sont vertigineux : on parle de plus de 10 000 heures.

Oui, Oshii le confesse sans détour : si l’on combine le temps qu’il y a passé sur Steam, et celui qu’il y a passé sur PS4 avant cela, son temps de jeu sur Fallout 4 dépasse officiellement les cinq chiffres. Et le fait est que même après tout cela, le réalisateur de Ghost in the Shell ne semble aucunement se lasser du titre de Bethesda. Il le décrit d’ailleurs comme « un jeu qui semble avoir été conçu sur mesure pour [lui] », lui qui adore se plonger dans des expériences solo mêlant à la fois exploration et combats, sans les exigences qu’un titre multijoueur peut impliquer.

Car Oshii est catégorique : les jeux de tir multijoueurs ne sont pas du tout pour lui… en témoignent les 250 heures qu’il lui a fallu pour remporter sa première victoire sur PUBG. Passer autant d’heures sur Fallout 4 ne l’empêche cependant pas d’aller à la découverte d’autres œuvres, à l’instar par exemple de Death Stranding 2: On the Beach, dans lequel il fait d’ailleurs une apparition très remarquée. En revanche, il avoue ne pas avoir joué à Cyberpunk 2077, le genre cyberpunk n’étant pas celui qui l’intéresse le plus. Assez surprenant, venant de la part du réalisateur de Ghost in the Shell.

Source : Ghost in the Shell (via IGN Japon)