Onze ans après sa sortie, Fallout 4 a enfin reçu une mise à jour très attendue de nombreux joueurs, qui espèrent maintenant que Skyrim sera le prochain.

En attendant The Elder Scrolls 6 et Fallout 5, les fans de ces licences doivent se rabattre sur les précédents épisodes de leurs franchises respectives, sortis cependant il y a plus de dix ans. Quand bien même, Bethesda continue encore de les mettre à jour, parfois avec des résultats qui ne font en réalité que casser encore plus le jeu. Fallout 4 a cela dit récemment reçu une mise à jour de très grande envergure à destination des joueurs consoles.

Une grosse mise à jour arrive sur les espaces de stockage consoles de Fallout 4

Via notamment son site et son compte X.com officiels, Bethesda a confirmé le déploiement d'une mise à jour majeure pour Fallout 4, qui vise à considérablement augmenter la limite de stockage des Créations sur consoles. Cette nouveauté ouvre de nombreuses possibilités pour les mods de la communauté, à condition cependant de passer par le controversé système maison du studio.

Grâce à ce changement, la limite de stockage sur la version Xbox Series S/X de Fallout 4 passe par exemple à 100 Go, tandis que sur PlayStation 4/5 et Xbox One, elle atteint 15 Go. Même si on remarque une énorme différence entre les versions Xbox Series et les autres, reste qu'un tel changement est de taille pour les joueurs consoles, car leur permet d'installer davantage de mods, voire même de pouvoir enfin s'intéresser à certains contenus autrefois trop lourds, comme de nouvelles quêtes ou « DLC officieux ».

À noter toutefois que cette nouvelle mise à jour majeure de Fallout 4, à l'instar de la tristement célèbre « mise à jour next-gen » sortie en avril 2024, risque de causer des problèmes avec votre liste de mods et leur ordre de chargement. Il faudra donc s'assurer que les mods actifs sont encore compatibles, et le cas échéant attendre qu'ils reçoivent également une mise à jour afin de fonctionner correctement sur la nouvelle version du jeu.

Si la nouvelle a globalement fait grandement plaisir aux joueurs de Fallout 4 sur consoles, beaucoup appellelent désormais de leurs vœux un geste similaire de la part de Bethesda à l'égard des versions consoles de Skyrim.

Source : X.com