Tandis que Fallout 4 avait reçu en avril 2024 une mise à jour « next-gen » principalement à destination des PS5 et Xbox Series pour accompagner la sortie de la première saison de la série Fallout sur Prime Video, il est cette fois question d'une grande mise à jour anniversaire. Ce 10 novembre, le titre va en effet souffler ses 10 bougies, et Bethesda entend célébrer cet événement charnière avec un nouveau patch majeur. À noter par ailleurs que le titre aura également droit courant 2026 à un portage sur Nintendo Switch 2, sous la forme d'une Édition Anniversaire. On décortique tout cela sur notre Pip-Boy 3000.

Une grosse mise à jour pour les 10 ans de Fallout 4

En amont du 10 novembre 2025, Bethesda a annoncé notamment via la page Steam de Fallout 4 les changements à venir dans cette nouvelle mise à jour anniversaire. En préambule, le studio avertit qu'elle va grandement modifier l'interface globale, et préconise de désactiver tout mod modifiant le menu principal. Gageons que ladite mise à jour va de toute façon rendre la plupart des mods incompatibles avec cette nouvelle version du jeu.

En attendant de voir l'impact de cette mise à jour pour les 10 ans de Fallout 4, voici les principaux éléments à en retenir : l'ajout d'un menu Creations, le dispositif de curations de mods officiel de Bethesda, compatibles tant sur PC que sur consoles, mais dans certains cas au prix de les rendre payants. La mise à jour va également apporter des améliorations au niveau du gameplay et des performances, dont la précision du mode SVAV et la stabilité du jeu avec les PNJ issus de mods estampillés Creations. D'autres améliorations de stabilité sont aussi à prévoir au niveau de la connectivité de Bethesda.net et de l'utilisation d'établis d'artisanat.

Enfin, la mise à jour anniversaire de Fallout 4 va apporter le support des écrans larges et ultra-larges au jeu. Le titre devrait donc enfin se mettre correctement à l'échelle de ratios 21:9 et 32:9, notamment au niveau de l'interface, de la carte du Pip-Boy et de la prévisualisation des images de sauvegardes. De même, le jeu recevra la fonctionnalité de détection de la résolution, pour se caler automatiquement sur la bonne résolution et ainsi limiter les crashes au lancement du jeu pour ces raisons.

Source : Steam