Malgré ses 10 ans bien tassés, Fallout 4 reste un jeu très populaire de la célèbre franchise postapocalyptique, notamment en raison du succès radioactif de la série Fallout de Prime Video, et du caractère jeu-service de Fallout 76 qui n'est pas du goût de tout le monde. En attendant un Fallout 5 qui ne risque pas d'arriver avant encore bien des années, il semblerait selon un récent leak que Bethesda semble capitaliser sur le statut du vénérable titre, d'une manière qui risque cependant de faire couler beaucoup d'encre, si cela se confirme.

Le Commonwealth de Fallout 4 pourrait bientôt prendre un tout autre sens

Un peu plus d'un an après un patch « next-gen » pour Fallout 4 qui avait grandement déçu, notamment en rendant obsolètes de nombreux mods très populaires sur PC qui avaient amélioré et corrigé le jeu mieux que ce qu'a jamais fait Bethesda, le titre vieux de 10 ans refait dernièrement parler de lui, par l'entremise cette fois d'un leak. D'après le généralement bien informé JuiceHead, Bethesda aurait justement de nouveaux plans concernant les mods pour ce quatrième opus de l'emblématique licence radioactive.

D'après le YouTubeur, qui avait notamment déjà averti à l'avance d'un changement similaire pour Skyrim avant son déploiement en décembre 2023, Bethesda envisagerait de mettre en place sur Fallout 4 son très controversé système Creations. Pour rappel, il s'agit d'une nouvelle mouture du Creations Club, un système de curation de mods approuvés par Bethesda permettant notamment de les installer sur consoles, et pas uniquement sur PC comme il est généralement de coutume... mais souvent moyennant paiement. Les Creations étaient également arrivées un peu après la sortie de Starfield, ce qui avait provoqué un véritable tollé auprès de la communauté.

Le système Creations est en effet très mal vu par les joueurs et les moddeurs, car Bethesda tire directement profit de l'achat des mods par ce biais via une commission, voire parfois s'approprie les créations les plus populaires d'autrui. Selon JuiceHead, qui tiendrait cette information de multiples sources sûres, et ce depuis plusieurs mois, il faudra toutefois se préparer à en voir la couleur via une prochaine mise à jour de Fallout 4. Reste maintenant à voir si la chose va bientôt se confirmer officiellement ou non.

Source : JuiceHead sur YouTube