La série Fallout sur Amazon Prime fait un carton. Avec son ambiance fidèle aux jeux et ses personnages marquants, elle a conquis les fans. Et forcément, certains veulent prolonger l’expérience dans Fallout 4. Eh bien justement, c'est désormais possible. Explications !

Un peu de série dans Fallout 4

Bonne nouvelle ! Un mod permet désormais d’incarner The Ghoul, l’un des protagonistes les plus stylés du show dans Fallout 4. C’est le moddeur Jonin1433 qui a eu l’idée d’ajouter The Ghoul au jeu. Grâce au mod "Cooper The Ghoul Howard Preset", il est maintenant possible de créer un personnage ressemblant au mystérieux cowboy irradié de la série.

Sur la page officielle du mod, on trouve des instructions détaillées. Elles expliquent comment obtenir un rendu fidèle au personnage du show. D’autres mods et réglages sont recommandés pour parfaire l’apparence et le style du personnage. Si vous avez adoré la série, ce mod est une excellente façon de prolonger l’aventure dans l’univers du jeu vidéo. Le tout peut se retrouver sur ce lien Nexus.

Un contexte compliqué pour les mods

Si ce genre d’initiative est toujours appréciée, l’actualité de Fallout 4 n’est pas toute rose pour les moddeurs. Bethesda a récemment déployé une mise à jour "next-gen". Elle améliore les graphismes et les performances sur les consoles récentes, mais elle a aussi mis à mal de nombreux mods. Parmi les victimes, le Fallout 4 Script Extender. Ce mod fondamental est utilisé par une grande partie de la communauté. Sa panne a rendu de nombreux autres mods inutilisables. Les développeurs de mods doivent maintenant mettre à jour leurs créations pour les rendre compatibles avec cette nouvelle version du jeu.

Le mod Fallout: London, l’un des projets les plus ambitieux de la communauté, a lui aussi été impacté. Cette conversion totale de Fallout 4 devait sortir peu après la série TV, mais la mise à jour de Bethesda a changé la donne. L’équipe derrière Fallout: London travaille d’arrache-pied pour adapter le mod à la nouvelle version du jeu. Si l’adaptation s’avère trop compliquée, ils envisagent même de publier le mod dans son état actuel. Une solution de secours qui permettrait aux joueurs d’explorer ce Fallout alternatif en attendant une version mieux optimisée.

Source : Nexus