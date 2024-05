Pour rappel, cette seconde mise à jour permettait sur un Fallout 4 vieux de neuf ans de proposer différents modes graphiques et différentes limites de framerate. Si le résultat sur PS5 et Xbox Series se montre plus convaincant, de nombreux problèmes bien plus profonds demeurent.

Fallout 4 Stimpatché sur PS5 et Xbox Series... en surface

Pensant faire plaisir aux joueurs suite au succès de la série Prime Video, Bethesda a décidé de ressusciter Fallout 4 pour le rendre jouable nativement sur PS5 et Xbox Series via un patch nouvelle génération le mois dernier. Le résultat a malheureusement été une douche froide radioactive. Le mode Qualité ne marchait tout simplement pas sur Xbox Series (un comble, puisque le studio appartient à Microsoft). Une seconde mise à jour visant à réparer ce qui peut l'être a été déployée il y a quelques jours.

Il semblerait que la situation se soit depuis améliorée sur PS5 et Xbox Series... à peu près. Le mode Qualité présente toujours des ratés, malgré des consoles sur le papier largement assez puissantes pour faire tourner un jeu vieux de neuf ans. En dépit du dernier correctif, Bethesda recommande toujours de jouer à Fallout 4 sur ces plateformes en mode Performances. Outre cela, un problème bien plus profond persiste : des ralentissements et des saccades intempestives. Lorsque le moteur physique est mis à rude épreuve ou durant les balades dans les ruines de Boston, le jeu affiche d'importantes saccades, même en mode Performances. Ce problème vient toutefois d'une lacune au cœur du moteur vieillissant du vénérable titre. Digital Foundry préconise un patch allant plus en profondeur sur ce terrain pour corriger cet écueil. Et même dans ce cas, les améliorations ne sont malheureusement pas garanties.

Pendant ce temps, sur PC...

En dépit de ces problèmes de fond, la version qui souffre le plus du patch nouvelle génération de Fallout 4 reste celle sur PC. L'ajout du support des écrans larges et ultra-larges sur cette plateforme semble avoir été fait à la va-vite. L'interface reste disgracieusement étirée, malgré la dernière mise à jour. Pire encore, des mods ayant corrigé des problèmes jamais résolus par Bethesda sont systématiquement cassés par les nouvelles mises à jour du jeu.

Certains joueurs PC estiment même que Bethesda devrait se concentrer uniquement sur les versions consoles et laisser les moddeurs faire le travail pour le reste. Au vu de la situation, Fallout 4 ne semble cependant pas avoir fini d'être patché. Rendez-vous à la prochaine mise à jour pour savoir si, cette fois, c'est la bonne ?