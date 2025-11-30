Fallout 4 continue de surprendre dix ans après sa sortie. Grâce à une nouvelle démonstration technique spectaculaire, le titre de Bethesda s’offre un visage entièrement refait

Dix ans après sa sortie, Fallout 4 continue de fasciner la communauté PC. Et certaines démonstrations techniques rappellent à quel point le jeu de Bethesda peut encore se transformer entre de bonnes mains. La dernière vidéo du créateur Digital Dreams en est la preuve la plus spectaculaire. En combinant plus de 450 mods et un preset Ray Tracing poussé à l’extrême, le YouTuber réinvente littéralement le Commonwealth, au point de le faire ressembler à un jeu entièrement nouveau.

Un Fallout 4 totalement métamorphosé

La vidéo Fallout 4, diffusée en 4K60, montre un jeu méconnaissable. Lumières réalistes, reflets avancés, textures réhaussées, profondeur de champ cinéma, météo retravaillée : chaque plan semble sortir d’un moteur nouvelle génération. La grande star de cette transformation est le preset Beyond All Limits, un ensemble d’effets visuels qui tire parti du Ray Tracing et de technologies avancées de post-traitement. Résultat : un Fallout 4 plus net, plus contrasté et plus immersif que jamais.

Digital Dreams ne se contente pas d’une petite sélection de filtres. Sa configuration regroupe des centaines de modifications Fallout 4 couvrant les textures, la végétation, les animations, les armes, l’eau, le ciel, les ombres, l’IA, les modèles 3D et même certains comportements des PNJ. On est loin du simple mod graphique. C’est une véritable reconstruction globale du jeu.

Un travail d’orfèvre… et une machine monstrueuse

Pour obtenir un tel rendu sur Fallout 4, il faut une configuration qui flirte avec l’absurde. La machine utilisée embarque notamment une RTX 5090, un processeur Ryzen série 9000 et 64 Go de RAM. Une puissance indispensable pour gérer la surcharge visuelle et la pile de modifications.

Mais cette démesure n’est pas l’essentiel. Ce qui impressionne vraiment, c’est la cohérence visuelle obtenue malgré la quantité de mods. L’ensemble ne ressemble pas à un patchwork bricolé, mais à une version modernisée du jeu, pensée comme un remaster haut de gamme.

Source : Digital Dreams