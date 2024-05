Comme irradié par le succès de la série Prime Vidéo, Fallout 4 fait à nouveau l'objet d'une attention particulière de la part de Bethesda. Le titre vieux de neuf ans est désormais jouable sur PS5 et Xbox Series. Malheureusement, cette nouvelle version n'est pas arrivée sans heurts, et ce sur toutes les plateformes. Une seconde mise à jour avait pour but de recoller les morceaux, avec plus ou moins de succès.

Fallout 4 continue bon gré mal gré de se mettre à jour

Nous vous présentions hier dans les grandes lignes le contenu de cette nouvelle mise à jour pour Fallout 4. Celle-ci permet notamment sur consoles de choisir trois modes de performance : 30, 40 ou 60 FPS. Pour une raison étonnante, le mode 40 FPS requiert un affichage capable de supporter le 120 Hz. Cela s'accompagne d'un choix entre les modes Qualité Visuelle et Performances, qui ajusteront la résolution en fonction du mode choisi. Cela dit, Bethesda préconise d'utiliser le mode Performances, le mode Qualité Visuelle ayant apparemment encore quelques ratés...

Malheureusement, le premier patch nouvelle génération de Fallout 4 n'a pas corrigé des bugs présents depuis longtemps, et en a même rajouté. Et si cette seconde mise à jour vient apporter quelques correctifs, de nombreux Radcafards demeurent. Globalement, elle vise principalement les consoles PS5 et Xbox Series, mais laisse, une fois encore, la version PC quelque peu sur la touche. L'affichage du jeu en ultrawide sur ces plateformes est toujours un brin disgracieux, et le patch a une fois encore rendu obsolètes la plupart des mods. Leurs créateurs devront donc encore se retrousser les manches pour adapter leurs créations. Nous ne sommes donc pas prêts de voir sortir des mods aux allures d'extensions ultra prometteuses comme Fallout London, Cascadia ou encore une sorte de Fallout 2 Remake dans le quatrième opus...

L'Enclave en a profité pour semer le chaos dans le Commonwealth. © Bethesda

Vous trouvez ci-dessous les notes détaillées de cette seconde mise à jour pour le patch nouvelle génération de Fallout 4, traduites de l'anglais par nos soins.

Notes détaillées de la seconde mise à jour du patch nouvelle génération

Paramètres d'affichage Xbox Series S|X et PlayStation 5 pour Fallout 4

Grâce à vos retours, nous avons pu implémenter la possibilité de contrôler votre fidélité graphique et vos performances. Nous vous recommandons fortement d'exécuter avec les paramètres par défaut, mais vous pouvez désormais modifier vos options pour mieux les adapter à votre style de jeu et à votre affichage.

Fréquence d'images cible

La fréquence d'images cible vous permet de choisir entre 30, 40 et 60 FPS (par défaut). Il est important de noter que pour sélectionner 40, votre écran doit pouvoir prendre en charge 120 Hz.

Priorisation visuelle et performance

Vous pouvez désormais choisir entre Qualité Visuelle et Performances (par défaut) tout en essayant de maintenir la fréquence d'images cible. Si vous choisissez une fréquence d'images cible de 60 FPS, nous vous recommandons de sélectionner Performances. Les deux modes peuvent ajuster la résolution interne de manière dynamique lorsque les scènes ou les actions deviennent plus lourdes. Veuillez noter que les deux modes ne peuvent être modifiés qu'à partir du menu principal.

Corrections de bugs

Améliorations générales de la stabilité

Correction d'un problème visuel avec certains espaces d'image

Le HDR automatique est réactivé (Xbox Series S|X)

Correction d'un problème où l'espace réservé n'était pas affiché correctement dans le menu d'ordre de chargement (Xbox Series S|X)

Correction d'un problème avec le champ du nom du personnage en mode écran large (PC)

Correction d'un problème qui empêchait parfois le téléchargement complet des bundles et pouvait provoquer un crash

Correction d'un problème avec les échanges de matériaux

Correction d'un problème avec l'ordre de chargement qui interromprait le DLC jusqu'à un redémarrage après le téléchargement des mods (PlayStation 5)

Correction d'un problème qui provoquait occasionnellement un crash si vous reveniez au menu principal avec des mods en file d'attente toujours en cours de téléchargement (PlayStation 5).

Correction d'un problème qui pouvait empêcher le menu Creation Club d'apparaître (Microsoft Store)

Correction d'un crash pouvant survenir lors de la connexion au réseau après une suspension/reprise avec le réseau désactivé (Xbox One)

Corrections du Creation Club

Correction d'un problème de visuel manquant avec certaines Créations