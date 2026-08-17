Une nouvelle mise à jour est en approche pour Fallout 4, et on ne peut pas dire que la communauté du jeu ait accueilli l'annonce avec beaucoup d'enthousiasme.

Bethesda a probablement déjà beaucoup à faire avec The Elder Scrolls 6, dont le développement poursuit tranquillement son cours à en croire les derniers retours, mais cela ne veut pas dire pour autant que les jeux déjà disponibles doivent être laissés pour compte. The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Starfield, Fallout 76… Tous continuent d’accueillir du nouveau contenu et divers correctifs via de nouvelles mises à jour. Même Fallout 4, ramené fin 2025 via une Édition Anniversaire, pour le plus grand bonheur de certains… et le plus grand malheur des autres.

Bethesda annonce une nouvelle mise à jour pour Fallout 4

C’est en tout cas ce que l’on peut constater à la vue des réactions suscitées par le dernier post de Bethesda, qui annonce l’arrivée d’une nouvelle mise à jour pour Fallout 4 dès demain. « Mardi 18 août, un patch apportant des améliorations générales à la fonction ‘Créations’ sera déployé », apprend-on sur X. « Par mesure de précaution, avant cette mise à jour, nous vous recommandons de vous connecter à votre partie sauvegardée si vous ne l’avez pas fait depuis un certain temps, ou de sauvegarder manuellement votre ordre de chargement », ajoute le studio.

La communauté du jeu supplie le studio d’arrêter

Un avertissement qui est alors loin d’avoir rassuré les joueurs de Fallout 4, habitués à ce que les mises à jour du studio s’accompagnent de nombreux problèmes au moment de leur sortie. Et ils n’hésitent d’ailleurs pas à le faire savoir. « Arrêtez les gars, vous ne faites que causer des désagréments à tout le monde pour un jeu vieux de 10 ans », déplore par exemple un internaute en réaction au tweet de Bethesda. « Tout ce que je lis c’est : ‘Préparez-vous à ce qu’on casse tout une nouvelle fois’ », écrit un autre de son côté.

Et ce n’est rien à côté de la communauté de moddeurs de Fallout 4, qui redoute que cette énième mise à jour ne vienne encore une fois anéantir tout le fruit de leur travail. « Et c’est reparti… Encore des mods cassés pour absolument rien de neuf ? Laissez nos mods tranquilles Bethesda, on en a assez », affirme un troisième joueur. « Arrêtez de mettre à jour vos jeux avec des conneries inutiles », ajoute un quatrième de son côté. « Les gens jouent aux anciens jeux grâce aux mods, et vos mises à jour en cassent toujours la moitié, sans que vous ne corrigiez JAMAIS rien ».

« Oh regardez, ils sont en train de déployer une mise à jour qui va encore faire planter tous les mods, juste pour une bande de mods payants sans intérêt dont personne ne veut. Vous vous rendez bien compte que vous ne faites qu’énerver tout le monde avec ce genre de mises à jour, n’est-ce pas ? », demande un cinquième à Bethesda. « Franchement, plus personne ne veut que vous travailliez sur le jeu, arrêtez s’il-vous-plaît », écrit enfin un sixième ; tandis qu’un dernier les remercie avec malice pour l’avertissement. « Les mises à jour sont toujours désactivées. Vous pouvez y aller ».

Après Fallout 4, Skyrim aura aussi une mise à jour

Bref, alors même que la nature exacte de cette future mise à jour de Fallout 4 n’est pas encore clairement définie, il apparaît que la communauté du jeu est loin d’être enchantée par la nouvelle. Ce qui, de façon on ne peut plus ironique, en dit long sur la confiance de cette dernière envers Bethesda, qui a pourtant le mérite de suivre l’ensemble de ses jeux sur le long terme. Et le studio nous le prouve d’ailleurs en révélant qu’après Fallout 4, ce sera au tour de The Elder Scrolls 5: Skyrim d’avoir droit à une nouvelle mise à jour, dont les détails arriveront « bientôt ». Joueurs de Skyrim, prenez garde, donc.

Source : Bethesda