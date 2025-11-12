Le 10 novembre dernier, Fallout 4 célébrait officiellement son dixième anniversaire. Bien décidé à fêter l’événement à défaut de pouvoir nous en dire plus sur un potentiel Fallout 5 pour le moment, Bethesda a donc fait ce qu’il sait faire de mieux pour l’occasion : sortir une nouvelle réédition du jeu. Baptisée « Anniversary Edition », celle-ci embarque alors l’intégralité des contenus sortis à ce jour, auxquels viennent toutefois se greffer plus de 150 éléments inédits pour le Creation Club… et surtout une armada de bugs supplémentaires.

La dernière mise à jour de Fallout 4 casse le jeu

Oui, on commence à en avoir l’habitude avec Bethesda : à chaque nouvelle sortie sa nouvelle série de bugs. Et malheureusement pour les joueurs, l’édition Anniversary de Fallout 4 n’a pas échappé à cette triste tradition. Ainsi, depuis le lancement de la dernière mise à jour, les internautes sont nombreux à signaler la présence de gros problèmes dans le titre : textures qui ne chargent pas, popping à gogo, crashs intempestifs, toute la panoplie est là. Et c’est encore pire sur PC, où de nombreux mods de Fallout 4 ne tournent même plus correctement.

Pourtant, tout le monde le sait : la communauté Bethesda et les mods, c’est une grande histoire d’amour. C’est même probablement grâce à elle que les titres du studio bénéficient d’une telle popularité sur le long terme. Résultat, ce qui devait arriver arriva : le pack « Creations Bundle » de Fallout 4 enregistre actuellement des critiques plutôt négatives sur Steam, avec un total de 284 avis à l’heure où sont écrites ces lignes. Et il en va de même sur PS5, où 56% des notes laissées par les utilisateurs sont d’une étoile sur cinq.

Sans compter que sur les réseaux sociaux, les joueurs de Fallout 4 s’en donnent à cœur joie. Que ce soit en ironisant sur le fait que cela n’est qu’une façon supplémentaire de susciter la nostalgie en nous rappelant comment était le jeu il y a dix ans, ou en précisant que ce ne serait pas une vraie sortie de Bethesda sans les bugs qui vont avec, il y a de quoi faire. Mais espérons tout de même que le studio saura réagir rapidement pour corriger tout cela, surtout en sachant que, dans certains cas, cela peut également faire planter l’ensemble des DLC chez certains joueurs.

Maintenant disponible

Pour rappel, Fallout 4 Anniversary Edition est disponible depuis le 10 novembre 2025 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Trois versions sont disponibles. La première, vendue à 59.99€, contient le jeu de base, ses six extensions ainsi que le pack Créations. La seconde, vendue à 39.99€, constitue une mise à niveau pour tous ceux qui possèdent déjà le jeu de base. La dernière, vendue à 19.99€, ne comprend alors que le pack Créations pour tous les joueurs possédant déjà Fallout 4 et l’ensemble de ses extensions.

