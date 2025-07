Certains jeux sont si riches que certains détails ne sont pas découverts avant des mois, voire des années... voire des décennies ! Nous vous parlons de temps en temps de ce genre de cas où certains secrets peuvent ne pas être connu du grand public, car bien caché. Death Stranding 2, Hogwarts Legacy, les exemples ne manquent pas, même récents. Mais là, avec la saga Fallout, on est sur une découverte plus de 17 ans après la sortie d'un jeu !

Une découverte qui aurait pu rester secrète à jamais dans Fallout 3

Comme quoi, même au milieu des terres désolées de Falllout 3, on peut encore faire des découvertes presque 20 ans après la sortie du jeu. En tout cas, c'est ce qu'a démontré un utilisateur de Reddit avec une vidéo de son gameplay. En pleine partie, il a croisé un apprenti de la Confrérie de l'Acier en train de faire griller des cadavres de Mirelurks. Jusque-là, rien d'anormal. C'est la réponse du PNJ qui a soulevé des interrogations.

Le membre de la Confrérie rétorque aussi sèchement que les terres du Wasteland : « L'eau purifiée tue tous les Mirelurks du bassin. Coup de bol, c'est à moi de repêcher et de le rôtir ». Cette simple rencontre vient alors remettre en question le lore de Fallout 3. Grâce à la découverte de cet internaute, on comprend qu'une des créatures les plus redoutables du jeu a un gros point faible.

De fait, le Projet Pureté implanté dans le monde de Fallout 3 a pour objectif de bâtir un monde meilleur pour l'avenir. Dès lors, plus que le fait d'être au contact d'une eau pure, c'est le changement brutal d'écosystème qui serait fatal pour les Mirelurks. Ces créatures seraient en fait sensibles à la chimie de l'eau. Dès lors, un déséquilibre soudain du milieu aurait des répercussions tragiques pour l'espèce. Comme quoi, même après 17 ans, on peut encore percer des mystères de grands jeux.