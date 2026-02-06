Particulièrement active depuis plusieurs semaines, l’actualité autour de Fallout n’aura malheureusement pas apporté aux fans ce qu’ils espéraient tant : un shadowdrop des remasters de Fallout 3 ou New Vegas, en rumeurs depuis un certain temps. Car oui, ni le Developer_Direct de Xbox, ni le Partner Showcase de Nintendo, et ni la fin de la nouvelle saison de la série Prime Video n’auront conduit Bethesda à annoncer de tels projets, qui font pourtant déjà languir les joueurs. Mais une nouvelle source le certifie encore une fois : cela arrive.

Le remaster de Fallout 3 serait bien en « développement actif »

En effet, dans un nouveau rapport publié dans les colonnes de The Verge, le journaliste Tom Warren a lui aussi reconfirmé l’existence d’un remaster de Fallout 3, qui serait actuellement « en développement actif ». Et à en croire ses informations, l’objectif de Bethesda serait alors « de s’assurer qu’il soit aussi abouti que la sortie surprise de The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered l’an dernier ». Cela explique ainsi pourquoi le studio ne souhaite pas se précipiter pour l’annoncer, comme l’avait déjà évoqué Jez Corden ces dernières semaines.

Car l’arrivée de remasters pour Fallout 3 et New Vegas a beau maintenant faire office de secret de polichinelle, cela ne veut pas dire pour autant que Bethesda compte revoir ses plans en conséquence. Et même si, à ce stade, rien ne dit que les deux jeux bénéficieront à leur tour d’un lancement en shadowdrop, tout porte à croire qu’au moins l’un d’eux devrait faire parler de lui d’ici la fin de l’année. C’est en tout cas ce qui se murmure depuis quelques temps, même si les détails à ce sujet restent encore particulièrement flous pour le moment.

La franchise débarque sur Nintendo Switch 2

En attendant que Bethesda ne se décide enfin à nous en dire plus, les fans de Fallout devront ainsi se contenter des jeux disponibles jusqu’à présent, à commencer par Fallout 4 Anniversary Edition. Car comme nous l’avons appris hier lors du Nintendo Direct, le jeu arrivera en numérique sur Nintendo Switch 2 le 24 février prochain, avant d’avoir droit à une version physique le 28 avril. De quoi vous aider à patienter jusqu’à l’annonce des remasters de Fallout 3 et New Vegas donc, même si cela pourrait prendre un peu plus de temps qu’on ne l'espère.

Source : The Verge