Depuis le procès opposant la FTC et Microsoft pour le rachat de Blizzard, on sait qu'un Fallout 3 Remastered est quelque part dans les cartons de Bethesda. Même constat en principe pour le très populaire New Vegas, tous deux devant suivre le chemin déjà pavé par The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Ces deux Remasters n'ont toutefois pas l'objet d'une annonce officielle en bonne et due forme, tout au plus un aveu à demi-mot de la part notamment de Todd Howard qu'il existe « plusieurs projets en cours » pour la célèbre franchise postapo. En parallèle, la saison 2 de la série Fallout de Prime Video bat son plein, et l'événement qui fait tant parler de lui récemment est justement en lien avec elle.

Une annonce crossover pour un Fallout Remastered grâce à la série ?

L'événement en question provient d'un site officiel de la série Fallout de Prime Video. Sous la forme d'une carte de Pip-Boy, celle-ci permet d'accéder à différents liens. L'un d'entre eux, dans le coin supérieur droit, est pour l'instant inaccessible, avec un compte à rebours qui va mener au 4 février 2026, soit le jour du final de la saison 2 de la série. Ce compte à rebours a visiblement enflammé la Toile et pourrait selon de nombreux fans être synonyme d'une annonce, voire d'une sortie surprise sous forme de shadowdrop, de Fallout 3 Remastered ou de New Vegas, compte tenu du cadre que ce dernier partage avec la série.

Pour étayer leur théorie, les fans évoquent le fait qu'un Xbox Developer Direct va avoir lieu à la fin de ce mois de janvier, où Bethesda pourrait faire une apparition pour teaser justement un très attendu Remaster de l'un des deux vénérables jeux Fallout à la sauce du studio. Qui plus est, son grand manitou Todd Howard a évoqué il y a quelques semaines de cela dans une interview qu'il aimerait essayer de nouveaux shadowdrops.

Il serait en tout cas dans l'intérêt de Bethesda de capitaliser sur l'énorme succès de la série d'adaptation de Prime Video avec la sortie d'un particulièrement demandé Fallout 3 ou New Vegas Remastered. Ceci étant dit, le fameux compte à rebours en lien avec la saison 2 n'a probablement rien à voir avec les jeux dont il s'inspire, et pourrait renvoyer vers une vidéo coulisses du tournage, ou du teasing d'une saison 3 d'ores et déjà validée. Rendez-vous dans un peu moins d'un petit mois pour avoir le cœur (atomique) net.

Le compte à rebours en question sur le site officiel de la série © Prime Video

