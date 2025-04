Si vous voulez retrouver la saga culte de Bethesda avec du neuf, le mieux est encore de regarder la saison 1 de la série Fallout sur Prime Video si ce n'est pas déjà fait. En effet, c'est un moyen comme un autre de se replonger dans l'univers post-apocalyptique créé par Black Isle Studios, car Fallout 5 n'est vraiment pas pour tout de suite et la saison 2 de l'adaptation télévisée sortira bien avant le prochain jeu. Les équipes de Bethesda et Microsoft préfèrent prendre le temps qu'il faut pour être à la hauteur des attentes très élevées. En attendant, une énorme surprise qui a encore leaké, mais gare à la déception.

L'un des meilleurs Fallout n'est semble t-il pas pressé de revenir

Avant que le rachat d'Activision Blizzard ne soit définitivement validé, on a eu le droit à une bataille judiciaire entre Microsoft et la FTC, l'organisme américain en charge du contrôle des pratiques anti-concurrentielles et de l'application du droit de la consommation. Au cours des différentes étapes, de nombreux documents ont été étalés sur la place publique et sont sortis de l'enceinte du tribunal. C'est notamment par ce biais que The Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster a fait parler de lui.

Mais si vous avez bonne mémoire, Fallout 3 Remaster était également mentionné. Or, pour l'instant, c'est le calme plat mais cet épisode, qui est l'un des meilleurs jeux de la licence, va revenir. Le twittos casual_meh a voulu en effet questionner le leaker NateTheHate sur le sujet afin de savoir si le projet était encore d'actualité, et si oui, à quel moment celui-ci pourrait être annoncé.

On commence donc par la bonne nouvelle : Fallout 3 Remastered semble toujours dans les cartons si l'on se fie à la réponse de NateTheHate. Et la mauvaise nouvelle, c'est justement la déclaration du leaker qui a su prouver sa fiabilité au cours des derniers mois. Selon lui, il ne faudrait pas s'attendre à le voir avant un moment. « Ça va prendre un moment avant qu'on ne le voit » a-t-il affirmé sur X. Si vous cherchez absolument à rejouer à un Fallout mais avec des graphismes améliorés, des moddeurs se sont attaqués à Fallout 4 en allant plus loin que le patch next-gen.

Crédits : Bethesda / Steam.

Source : NateTheHate2.