Sur le site officiel de la série Fallout dont la saison 2 bat actuellement son plein chez Prime Video, un mystérieux compte à rebours a suscité un engouement viral auprès des fans. Celui-ci mène au 4 février 2026, soit le jour du dernier épisode de la seconde saison de la série. Une théorie particulièrement populaire voulait également que cela pourrait aussi signifier la sortie surprise d'un des deux Remasters qu'on sait dans les cartons de Bethesda. Mais un récent rapport a toutefois balayé les maigres espoirs du bien-fondé de cette théorie.

Les Remasters de Fallout ne sont pas encore près de sortir de leur Abri

On sait désormais que Bethesda prévoit bien d'offrir un Remaster de Fallout 3 et New Vegas dans la veine de ce qu'a proposé Virtuos sur The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, soit un lifting graphique majeur sur l'Unreal Engine 5, avec aussi quelques améliorations de gameplay. Tout porte également à croire qu'ils sortiraient aussi sous la forme d'un shadowdrop, sans annonce préalable, sauf leak préliminaire.

C'est justement cette volonté chez Bethesda (et surtout Todd Howard) de réitérer un tel modèle de sortie qui a donné de la traction à la théorie selon laquelle le compte à rebours sur le site officiel de la série Fallout pouvait être synonyme de shadowdrop d'un des deux fameux Remaster de la licence vidéoludique dont elle s'inspire. Dans un rapport géant relatif à Xbox, le généralement bien informé Jez Corden chez Windows Central a malheureusement douché les attentes des fans qui ont voulu croire à cette théorie virale.

« J'ai entendu dire que ça n'arrivera pas. Cependant, nous aurons tôt ou tard droit à un Remaster de Fallout 3 dans le style d'Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered, ainsi qu'un Remaster de New Vegas en prime », a-t-il déclaré. Il faudra donc probablement attendre bien au-delà du 4 février 2026 pour voir ces deux Remaster sortir de leur Abri. Il est en tout cas évident que Bethesda a un coup à jouer, compte tenu de l'énorme popularité de la franchise, principalement grâce au gros succès de la série... beaucoup moins grâce aux dernières mises à jour apocalyptiques de Fallout 4, entre autres tentatives pour profiter de ce climat d'engouement général.

Source : Jez Corden chez Windows Central