Et si Fallout 3 Remastered était une réalité ? Alors que The Elder Scrolls 4 Oblivion Rematered vient juste de sortir, tous les espoirs sont permis. On a de bonnes nouvelles pour les fans, à prendre avec des pincettes, mais ça reste de bonnes nouvelles quand même.

Les fans de RPG sont aux anges, l’un des meilleurs jeux de rôle en monde ouvert de Bethesda est revenu sur le devant de la scène dans une version entièrement remasterisée. On parle bien entendu de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, sortis à la (presque) surprise générale le 22 avril 2025. Pour rappel, le jeu avait leaké depuis un moment lorsque les documents juridiques autour du rachat d’Activision par Microsoft avaient été rendus publics. Ensuite, les rumeurs autour de son existence ont fini par s’amplifier ces derniers mois avant la révélation officielle. Mais un autre jeu culte de Bethesda avait lui aussi été victime de leaks en même temps qu’Oblivion à l’époque : Fallout 3 Remastered.

Fallout 3 Remastered serait bien une réalité

Si TES 4 Oblivion Remastered est une réalité, nous sommes clairement en droit d’espérer l’arrivée prochaine d’un remaster de Fallout 3. La source provenant de documents officiels, nul doute que le projet a, a minima, existé. Est-il en développement actif ? Une sortie est-elle imminente ? Après la sortie surprise de The Elder Scrolls Oblivion Remastered, lancé comme ça en pleine soirée, tout semble possible.

On a d'ailleurs une bonne nouvelle à ce sujet puisqu’un informateur réputé pour ses bonnes infos, eXtas1s, est revenu sur le sujet au détour d’une vidéo pour confirmer l'existence de Fallout 3 Remastered. Après une première salve de rumeurs provenant de NateTheHate, ce nouvel insider ajoute sa pierre à l'édifice avec ses propres sources. Selon ses informations, non seulement le jeu existe, mais il est en développement actif et pourrait bien sortir plus vite qu’on ne le pense. Il affirme par ailleurs que le jeu serait développé sous Unreal Engine 5, comme Oblivion Remastered, ce qui serait ici aussi une excellente nouvelle tant le moteur graphique fait un joli travail sur le remaster d'Oblivion. Pour mémoire, le Fallout 3 d’origine était quant à lui conçu sur un moteur maison.

Fallout 3 est la première itération de la licence à la vue subjective. Sorti sur PS3, Xbox 360 et PC, le jeu a très largement cartonné. Si beaucoup lui préfèrent Fallout New Vegas notamment pour la qualité de son écriture, le fait est que Fallout 3 a pour lui toute la nostalgie. Pour beaucoup de joueurs, il représente leur entrée dans la licence.

Un remaster aurait par ailleurs toute sa place désormais, le jeu étant sorti il y a 17 ans déjà (oui, oui… déjà). Et vous, replonger dans ce jeu absolument culte, ça vous chauffe

Source : eXtas1s