Après The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, qui a fait l'objet d'une montagne de leaks à l'approche du « shadowdrop » le moins secret de l'histoire, Fallout 3 Remastered pourrait emprunter le même chemin prochainement. Todd Howard chez Bethesda a en effet confirmé à plusieurs reprises qu'il souhaiterait de nouveau utiliser le procédé de shadowdrop pour les deux remasters en lien avec la célèbre licence postapocalyptique. Une fois encore, il se pourrait que les leaks viennent ruiner l'effet de surprise escompté, comme tel est le cas avec la nouvelle donnée qui nous intéresse ici.

Un Nuka Leak pour Fallout 3 Remastered

Si on sait pertinemment que des Remasters de Fallout 3 et New Vegas sont dans les cartons, le mystère demeure encore quant aux studios qui s'en occupent. On peut tabler sur Virtuos, qui avait déjà travaillé sur Oblivion Remastered, mais rien n'est moins sûr. En attendant des annonces officielles ou de plus amples détails à ce sujet, le Remaster du troisième épisode, et premier jeu de la licence développé par Bethesda en 2008, a récemment eu droit à une confirmation on ne peut plus concrète que quelque chose se prépare potentiellement pour bientôt.

Il n'est toutefois pas question d'une mention directe de Fallout 3 Remastered, mais d'un produit dérivé, possiblement sous la forme d'un collector, de la part de McFarlane, une entreprise spécialisée notamment dans la fabrication de jouets et autres produits dérivés de diverses licences, pas exclusivement vidéoludiques. Sur le subreddit Fallout, l'utilisateur FredOnToast a ainsi repéré un listing de nouveaux jouets McFarlane par un revendeur en ligne à venir « prochainement ».

Dans ce listing, on peut notamment lire de manière très évocatrice : « Elite Edition 7IN - Fallout 3 Remastered - #13 T-45B Nuka Cola ». Cela fait référence à la fameuse armure assistée de classe T-45B, visiblement aux couleurs de Nuka Cola, la célèbre boisson postapocalyptique parodiant le Coca de notre monde. McFarlane aurait donc dans les cartons un jouet représentant cette armure iconique du jeu estampillée Nuka Cola, potentiellement en lien avec son équivalent sous forme de collector ou d'apparence directement dans Fallout 3 Remastered. Puisqu'il s'agit de jouets à venir « prochainement », cela pourrait indiquer que le Remaster en lui-même pourrait également ne pas tarder à sortir de son Abri. L'avenir nous le dira.

