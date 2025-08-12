Après le succès commercial de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered par Virtuos (qui a hélas par la suite fait les frais de plusieurs licenciements), et compte tenu de l'aura de la popularité de la licence Fallout, un Remaster de Fallout 3 serait déjà en préparation, entre autres surprises autour de l'univers postapocalyptique. Un insider généralement bien informé ajoute de la radiation sur le feu nucléaire en indiquant une fenêtre de sortie pour la remise au goût du jour du titre.

Une fenêtre de lancement plausible pour Fallout 3 Remastered ?

Pour rappel, les remasters d'Oblivion et Fallout 3 faisaient partie des éléments leakés via des documents officiels de Microsoft dans le cadre de son procès contre la FTC américaine vis-à-vis du rachat d'Activion Blizzard. Il aura toutefois fallu attendre le 22 avril 2025 pour voir sortir sous forme de « shadow drop » pas vraiment secret Oblivion Remastered, avec une très belle remise au goût du jour du jeu original sorti en 2006 grâce à l'Unreal Engine 5.

Ce Remaster semble avoir connu un joli succès commercial sur toutes les plateformes ciblées, et un Remastered du très apprécié Fallout 3 sorti en 2008 serait donc un candidat idéal pour continuer sur cette lancée. À ce propos, Detective Seeds, un insider réputé pour ses informations globalement fiables, a récemment avancé via son compte X.com personnel une potentielle fenêtre de sortie. « Ça ne m'étonnerait pas que Fallout 3 Remastered sorte courant avril 2026, après la conclusion de l'événement The Elder Scrolls Online ».

Puisqu'Oblivion Remastered est également sorti en avril de cette année après un événement sur le MMO de la même franchise, il ne serait en effet pas totalement saugrenu que Bethesda répète l'opération en 2026. Naturellement, il ne s'agit que d'une prédiction, et il faudra donc attendre des informations plus officielles pour en avoir la certitude. Outre Fallout 3 Remastered, Microsoft et Bethesda auraient par ailleurs plusieurs autres projets autour de la licence, dont le très attendu Fallout 5, et potentiellement un spin-off par Obsidian. Peut-être un certain New Vegas 2 tant espéré ? L'avenir nous le dira.

Source : Detective Seeds