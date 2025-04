Après des mois d'insistantes rumeurs, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered est bien sorti sous forme de Shadow Drop ce 22 avril. Si l'on en croit d'autres rumeurs, Fallout 3 serait le prochain jeu culte de Bethesda à connaître une importante cure de jouvence sous forme de Remaster. Au-delà d'une importante refonte graphique sur l'Unreal Engine 5, on attend maintenant aussi de cette revisite des changements en profondeur. C'est en tout cas le souhait d'un vétéran de Bethesda ayant travaillé sur ces deux jeux mythiques, mais qui accusent forcément leur grand âge.

Un vétéran de Fallout 3 expose ses attentes pour son Remaster

Avec Oblivion Remastered, Virtuos a réussi le tour de force de proposer une version modernisée d'un titre mémorable vieux de presque 20 ans, en conservant l'expérience originale, mais avec d'appréciables améliorations de gameplay. D'après plusieurs rumeurs, Fallout 3 pourrait tôt ou tard emboîter le pas d'Oblivion et avoir droit à son propre Remaster. Sorti deux ans après The Elder Scrolls 4, le retour en force de la franchise postapocalyptique culte de Bethesda a également grandement marqué les esprits. L'exploration des Terres Désolées de la capitale était en effet un grand plaisir, mais, comme Oblivion, le gameplay du titre pouvait laisser à désirer.

C'est justement ce qu'a évoqué Bruce Nesmith, designer vétéran ayant travaillé notamment sur les deux titres originaux, dans une interview auprès de VideoGamer. Selon lui, et beaucoup de fans de Fallout 3 risquent de le rejoindre, les gunfights n'étaient clairement pas son point fort. « Même à l'époque, les gunfights de Fallout 3 étaient totalement dépassés par des canons du genre tels que Gears of War. C'était notre première tentative de proposer un gameplay similaire aux shooters, et ce n'était pas terrible. Sur Fallout 4, c'était beaucoup mieux. Si le troisième doit avoir droit à un Remaster, il faudra donc d'importantes révisions sur les gunfights pour qu'ils tiennent tête aux standards actuels ».

Oblivion Remastered proposait justement de son côté d'appréciables ajustements, comme l'ajout d'un sprint ou une refonte de certains systèmes comme la parade, la furtivité et le tir à l'arc. On espère donc que, si Fallout 3 Remastered il y a, il aura également droit aux mêmes bienfaits. Il faudra cependant a priori faire preuve de beaucoup de patience avant de le voir sortir, s'il est bel et bien en production quelque part dans un abri antiatomique de Bethesda.

Source : VideoGamer