Le remaster de Fallout 3 pourrait bien surprendre tous les fans en faisant ce que les développeurs n'avaient pu faire à l'époque. On pourrait enfin découvrir le jeu tel qu'il avait été réellement imaginé.

Ce n'est plus une rumeur, un remaster de l'excellent Fallout 3 est bel et bien en chemin. Un ex-développeur du jeu d'origine se dit enthousiaste de la nouvelle et espère surtout que certaines idées de l'époque qui n'avaient pas pu être ajoutées seront introduites et ce serait une excellente surprise pour les fans.

Le remaster de Fallout 3 pourrait enfin devenir le jeu qui aurait dû être

Pour Nate Purkeypile, Bethesda a une grosse carte à jouer avec ce remaster de Fallout 3 et pourrait enfin offrir aux fans la réelle version que les développeurs voulaient sortir. L'ex-développeur a travaillé plusieurs années chez Bethesda et était notamment chargé de la gestion de la lumière sur Fallout 3. C'est aussi l'une des têtes pensantes des DLC The Pitt et Point Lookout.

Selon lui, le jeu tel que nous le connaissons ne représente pas réellement la vision qu'avaient les développeurs à l'époque, la faute à un manque de moyens techniques. Dans un entretien avec Steven Lake sur la chaîne The Examined Game, il explique qu'à l'époque « le développement de Fallout 3 était extrêmement limité techniquement ». Il affirme que « le nombre de sources de lumière était restreint et les textures étaient assez petites », rendant le travail particulièrement difficile. « Il fallait constamment se soucier de la mémoire allouée et de la quantité d'éléments affichés à l'écran », déclare-t-il.

Un remaster qui a une vraie raison d'être

Résultat, Fallout 3 ne ressemble pas totalement à ce que l'équipe de l'époque avait imaginé. Les développeurs n'ont jamais vraiment pu faire ce qu'ils voulaient à cause des limitations techniques. Pour Nate Purkeypile, le remaster est l'occasion ou jamais de donner vie à la vraie vision des développeurs de l'époque : « Je comprends que les gens s'énervent davantage pour les remakes de films, etc. Mais dans le cas des jeux comme celui-là, surtout sur la partie artistique, ce n'est absolument pas ce qu'on avait prévu, et on était très, très limités à l'époque ». Avec les moyens actuels, Fallout 3 pourrait donc enfin être comme il avait été imaginé au départ, ce qui serait une excellente chose selon Purkeypile. L'ex développeur rêve même déjà d'un travail similaire sur Skyrim également où il se verrait bien « ajouter plus de couleurs ».

Un remaster à la hauteur comme celui de The Elder Scrolls Oblivion ?

Fallout 3 est un jeu culte, une véritable réussite qui a mis tout le monde d'accord. Son monde post-apocalyptique est aussi étouffant et dangereux qu'intriguant. La direction artistique était également fantastique et l'histoire un vrai plaisir à suivre. De bout en bout, le jeu est génial, et pourtant déjà à l'époque, il avait de gros problèmes.

Si les jeux Bethesda ont une vraie aura pour la plupart, tout le monde s'accordera à dire qu'ils sont souvent en retard techniquement. C'était le cas pour Fallout 3 qui manquait cruellement de finition et qui accusait un vrai retard technique déjà à l'époque. Un remaster pourrait donc lui permettre de se moderniser et de corriger ces quelques lacunes. Comme on a pu le voir avec le remaster surprise d'Oblivion, Bethesda est capable de redonner une seconde vie à ses œuvres cultes. On espère seulement que le gameplay sera un peu moins raide qu'à l'époque, tant qu'à faire.

Qu'elle date de sortie pour Fallout 3 remaster ?

Si Bethesda a bien confirmé l'existence du remaster de Fallout 3 en juillet 2026, il n'a pas donné de date de sortie, ni même de fenêtre pour le moment. On suppose que le jeu sortira sur PS5, Xbox Series et PC a minima. Un remaster de Fallout New Vegas est également en chantier, au même titre que de nouveaux épisodes inédits, dont l'un est chapeauté par Obsidian, à qui l'on doit New Vegas justement.

Source : Youtube