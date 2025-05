En attendant désespérément un encore très lointain cinquième opus, Fallout 3 Remaster et une autre grosse surprise a priori dans les cartons font parler d'eux.

Alors que toute l'attention de Bethesda se porte sur The Elder Scrolls 6 et Starfield, un pourtant très attendu Fallout 5 pourrait ne pas sortir avant l'horizon 2030. Tout espoir ne serait toutefois pas perdu pour les fans de la franchise post-apocalyptique. Pour aider les fans à patienter, tout porte à croire que Fallout 3 aura tôt ou tard droit au même traitement que Oblivion Remastered. En plus de cela, nous pourrions également avoir droit à une autre grosse surprise, si l'on en croit un insider Xbox généralement plutôt bien informé.

Le Remaster de Fallout 3 serait bel et bien une réalité, et ce ne serait pas tout !

Sorti il y a quelques semaines, la version remasterisée d'Oblivion sur l'Unreal Engine 5 par Virtuos a clairement eu son petit effet. À tel point que beaucoup appellent maintenant de leurs vœux une revisite similaire pour l'emblématique Fallout 3. Si l'on en croit Colt Eastwood, un insider Xbox dernièrement très bavard s'agissant des productions Bethesda, le studio semble également très enthousiaste à cette idée. Après Metal Gear Solid 3 Remake à venir le 27 août 2025, il se pourrait donc que Virtuos s'attelle à un Remaster du troisième opus sorti en 2008, soit deux ans après The Elder Scrolls 4. Est-ce le nombre d'années qui nous séparera de cette refonte sous l'Unreal Engine 5 ? Le mystère reste encore entier.

Mais ce ne serait pas la seule bonne nouvelle pour les fans de Fallout. Dans la vidéo ci-dessous, Colt Eastwood indique également qu'un spin-off du quatrième opus serait également dans les cartons du côté d'Obsidian. Pour rappel, c'est à eux qu'on doit l'excellentissime New Vegas, lui-même un spin-off de Fallout 3. Il se pourrait donc que, après The Outer Worlds 2, le studio derrière Avowed retourne dans l'univers post-apocalyptique pour combler encore les fans.

Même si Colt Eastwood semble être plutôt bien informé, il convient toutefois de prendre ces informations avec de prudentes pincettes. Compte tenu de l'énorme popularité de la franchise, notamment grâce à l'explosive série Fallout de Prime Video, avec une saison 2 ayant d'ailleurs tout fraîchement terminé sa production, on imagine mal Bethesda laisser les fans en plan. Il faudra cependant s'armer de patience en attendant des informations plus officielles à son sujet.

Source : Colt Eastwood sur YouTube