Les nouvelles autour de Fallout 5 ont beau se faire cruellement attendre, on ne peut pas dire non plus que l’actualité autour de la licence soit au point mort pour autant. Pour preuve, entre les nombreuses mises à jour de Fallout 76 et le succès de la série Prime Video, la franchise de Bethesda ne manque jamais vraiment de se rappeler au bon souvenir des joueurs. Et nous pourrons d’ailleurs de nouveau le constater lors du traditionnel Fallout Day Broadcast, même si celui-ci devrait malheureusement faire l’impasse sur les projets les plus attendus.

Vous attendez Fallout 3 Remastered ? Il va falloir patienter

Bethesda l’a annoncé au cours de la semaine dernière, le Fallout Day Broadcast fera en effet son grand retour le 23 octobre prochain, avec pour objectif notamment de nous partager « les dernières nouvelles autour des jeux Fallout existants ». Une formulation on ne peut plus limpide de la part du studio, donc, destinée à nous faire comprendre que Fallout 5 ne sera certainement pas de la partie. Pas plus, d’ailleurs, que le fameux remaster de Fallout 3 ayant fuité il y a maintenant quelques années, et que les fans attendent impatiemment.

Car oui, si le projet n’a pas encore été officialisé par la compagnie, la fuite d’un document confidentiel par la FTC dans le cadre de l’affaire Microsoft / Activision-Blizzard ne laisse en réalité que peu de place au doute. Surtout quand on sait que le document en question mentionnait également l’existence d’un certain The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, justement shadow droppé cette année. Cela étant, l’insider Nate the Hate persiste et signe : il ne faut pas sans doute pas s’attendre à entendre parler du remaster de Fallout 3 de sitôt.

« Je serais vraiment surpris s’ils le mentionnaient aussi tôt » a-t-il en effet répondu à un internaute se demandant s’il y avait une possibilité que Bethesda en parle lors de la conférence. Il réitère ainsi ce qu’il disait déjà plus tôt cette année, à savoir qu’« il faudra attendre un certain temps » avant de le découvrir. Pourtant, rappelons quand même qu’un autre insider évoquait de son côté en août dernier le fait que le remaster de Fallout 3 pourrait débarquer dès le mois d’avril 2026. Qui a raison, qui a tort ? Seul l’avenir nous le dira.

De grandes annonces arrivent quand même

En attendant, sauf surprise inespérée, le remaster de Fallout 3 ne sera peut-être pas de la partie le 23 octobre prochain, mais de bien belles nouvelles devraient tout de même nous y attendre. Car même si Bethesda n’a pas encore précisé le programme de l’événement, on peut au moins s’attendre à découvrir de nouvelles images de « Burning Springs », la prochaine extension de Fallout 76. N’oublions pas non plus la saison 2 de la série Prime Video, qui fera son apparition sur la plateforme d’Amazon dès le 17 décembre prochain.

