Ça fait bien longtemps que l'on n'a pas eu de nouvelles de la licence Fallout, du moins, des jeux principaux. La franchise en elle-même continue de faire parler d'elle, notamment avec l'arrivée prochaine d'une série en prise de vue réelle, de jeux fan-made incroyables comme Fallout London, ou encore avec de nombreuses extensions et mises à jour de Fallout 76, le jeu-service toujours aussi actif. Mais en ce qui concerne la série principale, c'était le néant, enfin… c'était le néant.

L'un des meilleurs Fallout bientôt de retour ?

Alors que l'on attend toujours le patch «new gen» de Fallout 4, de récents leaks nous dévoilent d'autres projets de Bethesda concernant sa licence. Non, il ne s'agit pas d'un nouvel épisode, ni de Fallout 5 très attendu. Bethesda est encore concentré sur Starfield, et le prochain gros jeu à venir sera The Elder Scrolls 6 que l'on n'attend pas de sitôt. Non, il s'agit ici d'un remaster de Fallout 3 et ce dernier devrait voir le jour dans les prochaines années.

Sur des documents tout ce qu'il y a de plus officiel, partagés sur plusieurs forums et réseaux sociaux, on peut en effet découvrir la mention de Fallout 3 remaster coincé entre un projet sans nom et une nouvelle extension pour The Elder Scrolls Online. Sur le document, le jeu viserait une sortie pour l'année fiscale 2024, soit un date compris entre l'année 2024 et 2025. Sauf qu'un rapide coup d'œil suffit à voir que depuis l'impression de ce papier (en 2020), beaucoup de choses ont changé. Les dates ne correspondent plus vraiment. On ne prendra donc pas la fenêtre de sortie comme argent comptant, mais un projet de remaster existerait bel et bien.

Impossible de savoir qui est chargé du développement, ni si celui-ci est bien avancé, mais il semblerait en tout cas qu'il existe et qu'il soit sur les rails. Maintenant, ce que l'on attend, c'est une confirmation. Fallout 3 est l'un des épisodes les plus appréciés de la franchise, son histoire, son univers et sa bande-son continuent de nous hanter, même presque 15 ans après sa sortie. Oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça.