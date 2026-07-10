Les secrets bien gardés se font plus rares dans l’industrie. Jason Schreier indiquait plus tôt dans la semaine qu’un Fallout allait bien être développé par Obsidian Entertainment, créateurs du très apprécié New Vegas, avec à sa tête Josh Sawyer, directeur du jeu. Un titre qui n’en serait qu’à ses balbutiements, le studio devant mettre au placard Avowed 2, dont le développement avait bien avancé, pour se focaliser sur la nouvelle ligne directrice de Xbox. Mais il y aurait un autre jeu de la licence à un stade plus avancé : Fallout 3 Remake.

Fallout 3 Remake serait une réalité

Annoncé sans l’être, évoqué sans jamais être confirmé, teasé par de nombreux insiders réputés... Le retour de Fallout 3 dans une version modernisée semble se concrétiser de jour en jour. Cette semaine, c’est donc le journaliste Jeff Gerstmann qui a relancé la rumeur. Ce dernier affirme en effet avoir vu des séquences de gameplay de ce fameux Fallout 3 Remake. Lors du dernier épisode de son émission, le vétéran de la presse américaine explique qu’une équipe a bel et bien travaillé sur une refonte du premier épisode de la licence confié à Bethesda. « Je ne sais pas si ce jeu existe encore. Je suppose que oui, mais peut-être qu’il a été abandonné », tempère-t-il pour commencer. « Mais j’ai vu des extraits de Fallout 3 Remake. Donc quelqu’un, quelque part, a développé quelque chose ».

Des propos assez vagues, faute d’un développeur nommé, qui laissent cependant entendre que l’un des jeux les plus appréciés de la saga pourrait profiter du même traitement que The Elder Scrolls Oblivion. Ce dernier a reçu en avril 2026 un ravalement de façade complet sous Unreal Engine 5 avec plusieurs améliorations de gameplay, et des bugs inédits qui tardent à être corrigés, dans la plus pure des traditions de Bethesda.

Image de Fallout 3 ©Bethesda

Un projet évoqué depuis plusieurs années

Fallout 3 Remake germerait cependant depuis longtemps. Son existence avait d’abord été évoquée dans les documents confidentiels rendus publics lors du procès opposant la FTC à Microsoft avant le rachat d’Activision Blizzard. Depuis, plusieurs listings de figurines d’un partenaire important de Bethesda, en plus des bruits de couloir, ont laissé entendre que le projet était en cours de développement. Todd Howard, à la tête du studio, avait déjà évoqué la possibilité de commercialiser d’autres jeux avant Fallout 5, dont le développement ne débutera pas avant que celui de The Elder Scrolls 6 soit achevé. Autrement dit, pas avant un long moment suite aux licenciements et à la restructuration de Xbox. Affaire à suivre…

Source : Jeff Gerstmann