En fin de semaine dernière, Bethesda a lâché une véritable bombe d'informations sur la feuille de route de ses projets futurs suite au terrible « Reset » de Xbox. La licence Fallout y occupait une place toute particulière, avec une multitude de nouvelles productions dans les cartons, tant chez Bethesda que chez Obsidian. Outre un cinquième épisode qui ne sortira hélas pas avant encore de très longues années, on a également appris que Fallout 3 devrait avoir droit, en plus d'un Remaster, à un préquel... via une extension du jeu-service 76.

Un préquel de Fallout 3 en guise d'extension de 76

Alors que les fans auraient probablement préféré un jeu en bonne et due forme, voire une extension dans le Remaster même de Fallout 3, Bethesda a décidé à la place de raconter l'histoire précédant de l'Abri 101 dans les Terres Désolées de Washington via une mise à jour géante pour Fallout 76, le jeu-service au lancement catastrophique, mais qui a depuis réussi à relever la tête grâce notamment à plus de 70 mises à jours gratuites. Cela figurait en effet parmi la pléthore d'annonces de la feuille de route dévoilée par le studio pour les prochaines années dans ses différentes licences phares.

© Bethesda

Rendez-vous courant 2027 pour découvrir ce préquel

Pour l'heure, Bethesda a simplement annoncé le nom et la fenêtre de sortie de ce préquel à venir sur Fallout 76 : il s'agirait d'une extension baptisée Raven Rock, et elle arriverait « dans le courant de l'année prochaine ». On nous parle cependant d'une « extension majeure », qui devrait probablement ajouter une nouvelle zone à explorer dans le vaste monde ouvert du jeu-service. On table naturellement sur la région environnant la capitale des États-Unis, lieu où se déroule l'intégralité de la campagne principale de Fallout 3.

À quelle histoire s'attendre dans cette extension ?

L'idée de proposer un préquel à Fallout 3 dans 76 est un concept assez curieux, compte tenu de la chronologie officielle de l'univers. L'Abri 76 s'ouvre en effet en 2102, et l'on doit encore être dans ces années-là, tandis que le troisième épisode de la franchise postapocalyptique place quant à lui son intrigue en 2277. Il sera donc probablement question de découvrir d'anciens résidents de l'Abri 101 et à la genèse du Projet Pureté, point central de l'histoire de Fallout 3. Rendez-vous quoi qu'il en soit courant 2027 sur 76 pour voir ce qu'il en est réellement.

Source : Bethesda sur X.com