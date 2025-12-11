Bethesda a bien conscience que les fans de Fallout appellent ces jeux de leurs vœux les plus radioactifs et le confirme encore via une récente interview.
Outre un cinquième épisode qui ne risque probablement pas de sortir avant de très longues années, Bethesda se concentrant pour l'instant sur un The Elder Scrolls 6 lui-même visiblement encore lointain, plusieurs bruits de couloirs, leaks, rumeurs et interview tendent à indiquer que le studio aurait bien plusieurs projets Fallout sur le feu. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Todd Howard dans une récente interview auprès de Dexerto suite à une question concernant deux jeux dont les fans rêvent presque autant que d'une suite à Fallout 4.
Les fans de Fallout ont des attentes atomiques, et Bethesda l'a bien compris
Dans le cadre d'une récente interview en rapport avec la très attendue saison 2 de la série Fallout à venir sur Prime Video le 17 décembre, Todd Howard, qui occupe le rôle de consultant pour cette adaptation télévisuelle de la célèbre franchise postapocalyptique, a répondu à quelques questions auprès de Dexerto. Parmi celles-ci, une question brûlante avait trait non pas à la série, mais aux jeux en eux-mêmes. Et une en particulier sur laquelle le directeur de Bethesda a apporté une réponse un peu moins nébuleuse qu'à l'accoutumée, à propos des énormes attentes des fans autour de Remasters de Fallout 3 et New Vegas.
Sans toutefois confirmer leur existence tout de go, Todd Howard n'a toutefois pas nié leur existence, avec la réponse suivante : « On comprend, on voit tous ces commentaires de fans à propos de ces Remasters de Fallout. On travaille sur tout un tas de trucs, et on a vraiment hâte de pouvoir les révéler en temps et en heure un jour ». L'homme dit toutefois qu'il « préfère attendre » une grosse révélation et plein de choses à montrer, probablement pour éviter une redite de l'assourdissant silence radio après l'annonce de The Elder Scrolls 6... il y a déjà sept ans.
Todd Howard a également déclaré qu'il aime que les joueurs découvrent un jeu sans savoir grand-chose dessus, et qu'il a aimé la façon dont Oblivion Remastered a accompli cet objectif en sortant via le « shadowdrop » le moins secret de l'univers, mais qui a fait son petit effet malgré tout. Cela pourrait donc tendre à indiquer que les Remasters de Fallout 3 et New Vegas pourraient également sortir de la même manière. Pour l'heure, ils doivent donc sagement attendre leur heure bien à l'Abri chez Bethesda ou encore Virtuos, qui a déjà travaillé sur le Remaster sous Unreal Engine 5 de The Elder Scrolls 4.
