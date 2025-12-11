Outre un cinquième épisode qui ne risque probablement pas de sortir avant de très longues années, Bethesda se concentrant pour l'instant sur un The Elder Scrolls 6 lui-même visiblement encore lointain, plusieurs bruits de couloirs, leaks, rumeurs et interview tendent à indiquer que le studio aurait bien plusieurs projets Fallout sur le feu. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Todd Howard dans une récente interview auprès de Dexerto suite à une question concernant deux jeux dont les fans rêvent presque autant que d'une suite à Fallout 4.

Les fans de Fallout ont des attentes atomiques, et Bethesda l'a bien compris

Dans le cadre d'une récente interview en rapport avec la très attendue saison 2 de la série Fallout à venir sur Prime Video le 17 décembre, Todd Howard, qui occupe le rôle de consultant pour cette adaptation télévisuelle de la célèbre franchise postapocalyptique, a répondu à quelques questions auprès de Dexerto. Parmi celles-ci, une question brûlante avait trait non pas à la série, mais aux jeux en eux-mêmes. Et une en particulier sur laquelle le directeur de Bethesda a apporté une réponse un peu moins nébuleuse qu'à l'accoutumée, à propos des énormes attentes des fans autour de Remasters de Fallout 3 et New Vegas.

Sans toutefois confirmer leur existence tout de go, Todd Howard n'a toutefois pas nié leur existence, avec la réponse suivante : « On comprend, on voit tous ces commentaires de fans à propos de ces Remasters de Fallout. On travaille sur tout un tas de trucs, et on a vraiment hâte de pouvoir les révéler en temps et en heure un jour ». L'homme dit toutefois qu'il « préfère attendre » une grosse révélation et plein de choses à montrer, probablement pour éviter une redite de l'assourdissant silence radio après l'annonce de The Elder Scrolls 6... il y a déjà sept ans.

Todd Howard a également déclaré qu'il aime que les joueurs découvrent un jeu sans savoir grand-chose dessus, et qu'il a aimé la façon dont Oblivion Remastered a accompli cet objectif en sortant via le « shadowdrop » le moins secret de l'univers, mais qui a fait son petit effet malgré tout. Cela pourrait donc tendre à indiquer que les Remasters de Fallout 3 et New Vegas pourraient également sortir de la même manière. Pour l'heure, ils doivent donc sagement attendre leur heure bien à l'Abri chez Bethesda ou encore Virtuos, qui a déjà travaillé sur le Remaster sous Unreal Engine 5 de The Elder Scrolls 4.

© Bethesda

Source : Dexerto