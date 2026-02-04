Pour les fans de Fallout, aujourd’hui est un jour assez particulier. En effet, après plusieurs semaines de diffusion, c’est aujourd’hui que l’adaptation télévisée mettant en scène Ella Purnell est arrivée à son terme avec l’épisode 8, maintenant disponible sur Prime Video. Et à défaut d’avoir un nouveau jeu comme Fallout 5 à promouvoir auprès des spectateurs de la série, Bethesda fait avec les moyens du bord… en incitant les gens à se replonger dans les anciens opus. De quoi relancer, alors, les espoirs concernant l’arrivée de nouveaux remasters.

Les remasters de Fallout subtilement confirmés par Bethesda ?

En effet, cela fait plusieurs semaines maintenant que des rumeurs évoquent l’arrivée potentielle de remasters pour des jeux comme Fallout 3 et Fallout New Vegas. Forcément, les fans sont donc à l’affût du moindre indice, quand bien même une source généralement très bien informée comme Jez Corden a récemment affirmé qu’il ne fallait pas s’attendre « à les voir sortir dans un avenir proche ». Mais c’était sans compter sur Bethesda qui n’hésite pas à remettre un peu d’huile sur le feu, avec une nouvelle pub mettant en scène Aaron Moten, l’une des stars de la série.

Dans celle-ci, nous pouvons effectivement voir ce dernier se replonger dans le passé de Fallout en compagnie du Vault Boy, avec de nombreuses images des anciens jeux à la clé. Forcément, cela inclut donc des séquences liées à Fallout 3 et New Vegas, dont on retrouve d’ailleurs l’interface tout au long de la pub. Et pour certains fans, cela ne fait aucun doute : c’est une énième façon de Bethesda de s’amuser avec sa communauté, en teaseant avec une certaine subtilité le retour imminent de ces deux opus via des remasters.

Bien sûr, cela n’empêche pas à d’autres de garder la tête sur les épaules en affirmant que cela ne veut pas forcément dire grand-chose. Car après tout, Fallout 4, Shelter et 76 font eux aussi partie de la vidéo. Mais sachant que le premier vient juste d’avoir droit à une édition anniversaire, et que les deux autres sont encore en service actuellement, il y a tout de même de quoi s’interroger. Même si, comme toujours dans ce genre de situation : la prudence reste évidemment de mise. On garde la tête froide, donc, en tout cas jusqu’à une potentielle officialisation de la part du studio.

Source : Bethesda