Dans un long communiqué publié la semaine dernière, Bethesda a officiellement confirmé les rumeurs très insistantes autour de la double remasterisation de Fallout 3 et New Vegas. Tout porte à croire qu'ils recevront le même lifting graphique sous Unreal Engine 5 qu'Oblivion Remastered. Si cela s'annonce prometteur pour offrir une belle cure de jouvence à ces deux vénérables titres, cela pose aussi de sérieuses questions quant à leur suivi sur le long terme.

Des remasters de Fallout 3 et New Vegas similaires à celui d'Oblivion... pour le meilleur comme pour le pire ?

Sorti fin avril 2025 sous la forme d'un « shadowdrop » pas du tout secret, Oblivion Remastered, développé par Virtuos avait de prime abord fait la joie des fans du vénérable titre avec une plastique toute propre sous Unreal Engine 5, et quelques appréciables améliorations de gameplay. En principe, les remasters de Fallout 3 et New Vegas devraient suivre le même schéma.

Sauf que cela pourrait poser un gros problème pour ce qui est de leur suivi à long terme. Pour rappel, la dernière mise à jour d'Oblivion Remastered remonte... à juillet 2025. Or, de gros bugs et soucis de performance n'ont toujours pas reçu de correctif depuis, au grand dam des joueurs. Il y a malheureusement de fortes chances que les remasters de Fallout 3 et New Vegas fassent également les frais d'un suivi qui n'ira pas jusqu'au bout des choses, à moins qu'on donne à Virtuos les moyens d'y parvenir.

© Bethesda Softworks / Virtuos

Une communauté de moddeurs qui viendra encore à la rescousse ? Pas si sûr...

Autre inquiétude découlant d'un potentiel problème de suivi pour les remasters de Fallout 3 et New Vegas : quid du modding ? Dans le cas d'Oblivion Remastered, on a remarqué un net ralentissement des efforts de la communauté des moddeurs depuis un an, ainsi qu'un déclin rapide du compte de joueurs actifs dessus. Si la remise au goût du jour des deux vénérables titres de la franchise postapocalyptique phare de Bethesda connaissent le même traitement, nous pourrions donc avoir droit à des remasters inachevés, qui pourraient même pâlir en comparaison des jeux originaux, quant à eux toujours assidument supportés par les moddeurs.

Il est cependant encore trop tôt pour affirmer que les remasters de Fallout 3 et New Vegas connaîtront le même parcours qu'Oblivion Remastered. À noter par ailleurs que, à part leur existence, Bethesda n'a rien indiqué quant à une éventuelle date de sortie. Ils pourraient donc sortir autant dans les prochains mois que dans plusieurs années. Il faut alors à défaut de mieux s'armer de patience en espérant que leur développement se déroule bien.