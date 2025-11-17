Même si un cinquième épisode semble pour l'heure être un lointain rêve, les fans de Fallout auraient malgré tout de quoi se réjouir bientôt d'après un leak.

Apparu récemment à l'occasion d'une interview auprès de GQ, Todd Howards a expliqué que le particulièrement attendu The Elder Scrolls 6 serait « très loin de sortir ». Par extension, cela signifie qu'un tout aussi attendu Fallout 5 risque également de ne pas voir le jour avant encore de très longues années. Pour autant, d'autres projets autour de la célèbre franchise postapocalyptique seraient bel et bien dans les cartons et pourraient sortir nettement plus tôt, dont au moins deux qui devraient ravir les fans, selon un récent leak.

Fallout n'est finalement pas en hibernation dans un Abri

Outre la saison 2 de la série Fallout à venir le 17 décembre 2025 et une injection de contenus réguliers sur 76, dont les Sources Ardentes à venir prochainement, beaucoup craignent que Bethesda ait mis la franchise entre parenthèses en attendant du nouveau de côté de Starfield ou The Elder Scrolls 6. D'insistantes rumeurs laissent cependant à penser que, après Oblivion Remastered, le prochain titre du géant américain à passer par la case Remaster sur Unreal Engine 5 serait bien Fallout 3. Il ne serait toutefois pas le seul à avoir bientôt droit à une cure de jouvence.

Si l'on en croit Jez Corden de Windows Central, un autre titre emblématique de la franchise serait également à l'étude pour un traitement similaire à celui de Oblivion Remastered. C'est en tout cas ce qu'il a indiqué en répondant à un utilisateur sur X.com ayant réagi à de nouvelles rumeurs indiquant qu'un Fallout 3 Remastered pourrait arriver assez prochainement.

Cet utilisateur déplorait le fait que le troisième épisode ait droit à un Remaster, et non l'extrêmement populaire New Vegas, à défaut d'un New Vegas 2 qui pourrait, d'après une récente déclaration d'Obsidian, ne jamais voir le jour. Jez Corden a cependant répondu à cet utilisateur : « Ne t'inquiète pas, Fallout New Vegas Remastered arrive aussi ». Dans un avenir encore quelque peu incertain, nous devrions donc bien avoir droit à un Remaster de ces deux vénérables titres de Fallout à la sauce Bethesda, entre autres projets autour de la franchise apparemment à l'étude en coulisses. Il convient cependant d'attendre des informations plus concrètes pour en avoir le cœur net.

Source : Jez Corden sur X.com