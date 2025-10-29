Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y jouer, deux jeux gratuits cultissimes de l'emblématique franchise Fallout sont actuellement à garder à vie, mais à une condition.

Tandis que la saison 2 de la série Fallout arrive sur Prime Video le 17 décembre 2025, deux jeux gratuits issus de l'historique franchise postapocalyptique sont actuellement à garder à vie, dans leur version la plus complète, pour une durée limité et à une condition. Deux titres certes vénérables aujourd'hui, mais ce qui se fait encore de meilleur, en attendant un cinquième épisode qui ne risque malheureusement pas d'arriver de sitôt.

Deux jeux gratuits ultimes de la franchise Fallout à garder à vie à une condition

Les deux jeux gratuits de la franchise Fallout actuellement en lice dans leur version complète, comprenant donc l'aventure de base et tous leurs DLC, ne sont en effet disponibles que via le dispositif Prime Gaming, via des codes GOG. Ils ciblent donc exclusivement le PC, et nécessitent un abonnement aux services d'Amazon. Ils disposent par ailleurs chacun d'une date butoir différente pour profiter de l'offre. Il convient donc de les présenter par ordre de priorité.

Fallout New Vegas

Commençons donc par le cas le plus pressant et, aux yeux de nombreux fans, le tout meilleur jeu de la franchise depuis sa reprise par Bethesda : Fallout New Vegas, sorti en 2010, développé par Obsidian Entertainment et édité par Bethesda. Comme son nom l'indique, ce « spin-off » du troisième épisode développé par Bethesda nous emmène dans le Désert du Mojave, aux commandes d'un Courrier, dont la mission va radicalement changer le destin de la région.

New Vegas sera également le cadre de la saison 2 de la série, et il est donc possible de s'imprégner gratuitement de son ambiance en avance grâce à cette Ultime Edition, qui comprend donc le jeu de base et toutes ses extensions sorties par la suite. L'une des meilleures expériences Fallout « modernes », à garder donc à vie sur PC grâce à un code GOG jusqu'au 19 novembre 2025.

Fallout 3

Place ensuite au premier jeu qui a remis la franchise sur le devant de la scène avec Fallout 3, sorti en 2008 et développé par Bethesda. Après les deux légendaires premiers épisodes d'Interplay et Black Isle Studios, en vue isométrique, le géant américain apportait un changement de perspective majeur, en adaptation la formule des Elder Scrolls à cet univers postapocalyptique atypique.

On y incarne un Résident de l'Abri 101, aux abords de Washington, qui doit fuir son foyer pour retrouver son père après un effroyable accident. Nous allons ainsi découvrir avec effroi les Terres Désolées de la Capitale, dans une aventure toujours aussi mémorable, même 17 ans plus tard, en attendant un Fallout 3 Remaster a priori dans les cartons. À (re)découvrir gratuitement dans son édition Game of the Year, comprenant donc le jeu de base et tous ses DLC, une fois encore sur PC via un code GOG jusqu'au 26 novembre 2025.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, dont les deux titres Fallout susmentionnés, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes, comme en l'occurrence GOG. Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

Source : Prime Gaming