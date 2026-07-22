Avec un remaster de Fallout 3 officiellement en route, on peut se prêter à espérer que Bethesda fera disparaître la fin originale tant détestée du jeu de base en 2008.

Au milieu de la feuille de route géante dévoilée récemment par Bethesda, Fallout occupait une place très importante, avec la confirmation de nombreux projets dans les cartons, dont un très attendu cinquième opus (mais probablement très lointain), un nouveau jeu de la part d'Obsidian après New Vegas, et justement un remaster de celui-ci et de Fallout 3 officiellement confirmés. Comme Oblivion Remastered qui incluait le jeu original et ses DLC, cela pourrait également signifier que la fin controversée du troisième épisode et premier à la sauce Bethesda pourrait ne pas avoir lieu d'être.

Pour en parler, nous allons fatalement SPOILER la fin du jeu. N'allez donc pas plus loin si vous souhaitez vous garder la surprise. Mais près de 20 ans plus tard, il y a peut-être prescription.

Un remaster de Fallout 3 qui se fera sans la fin originale maladroite ?

Même si Fallout 3, premier jeu de la franchise sous la bannière de Bethesda, affichait de nettes différences avec l'aura des jeux originaux de Black Isle et Interplay, le studio a tout de même plutôt bien réussi à adapter sa formule The Elder Scrolls au célèbre univers postapocalyptique, au point d'en créer une franchise à succès. Ce grâce à une ambiance des Terres Désolées de la Capitale réussie et de belles fulgurances dans l'écriture.

L'illusion du choix pour terminer le jeu original

Tel n'était cependant pas nécessairement le cas de la quête principale de Fallout 3, plutôt convenue, et qui se terminait dans le jeu original de façon assez peu satisfaisante. Pour rappel, afin d'activer le Projet Pureté visant à purifier l'eau de la région autour de Washington, il faut entrer dans une cuve remplie de radiations mortelles afin d'activer l'appareil. Pour cela, le jeu offrait trois choix :

Y aller avec son personnage (et le condamner)

Envoyer Sarah Lyons, membre de la Confrérie de l'Acier (et la sacrifier)

Envoyer un compagnon optionnel, donc certains totalement immunisés contre les radiations

Sauf que lesdits compagnons optionnels refusent catégoriquement d'y aller, pour diverses raisons peu convaincantes. Alors que cela doit nous tuer à cause de trop hauts niveaux de radiation, qui ne feraient absolument rien aux compagnons immunisés. Heureusement, grâce au DLC Broken Steel de Fallout 3, Bethesda a quelque peu sauvé la situation.

© Bethesda

Une version complète du remaster avec le DLC pour contourner le problème ?

Si Fallout 3 Remastered arrive bel et bien avec le jeu de base et tous les DLC sortis depuis, il devrait donc logiquement intégrer Broken Steel, qui fonctionne comme un épilogue de la quête principale. Si notre personnage est allé activer l'appareil du Projet Pureté, il se retrouve miraculeusement vivant au début du DLC. Mais, après sa sortie, il était également possible de terminer le jeu de base en envoyant justement un de nos compagnons immunisés aux radiations. Dès lors, le remaster de Fallout 3 devrait faire de la fin du titre original de l'histoire ancienne, pour le meilleur, une eau plus propre, et notre personnage de l'Abri 101 sans une vilaine dose de radiations à encaisser.

Source : Bethesda