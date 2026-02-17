Bientôt 20 ans après la sortie de Fallout 3, le co-créateur de la saga revient enfin sur l'une des polémiques les plus connues autour du jeu. Avec une anecdote très drôle au passage.

Vous avez déjà joué à Fallout 3 ? Si vous avez à un moment lancé le RPG de Bethesda, même l'affaire de quelques heures, vous avez forcément remarqué l'une de ces caractéristiques qui saute aux yeux. Le jeu est... vert. Très vert, même. Fallout 3 abuse du vert, un peu comme la série Breaking Bad use et abuse du filtre sépia durant les scènes au Nouveau-Mexique. Eh bien concernant Fallout 3, c'est une polémique que les joueurs connaissent bien depuis la sortie, et sur laquelle le co-créateur de la saga est récemment revenu lors d'une interview.

Ce n'est pas la première fois que Bethesda s'exprime au sujet de la couleur verte dans Fallout 3. Un article publié sur GamesRadar en 2022 revenait sur « les débats houleux à propos de la bonne teinte de vert ». On y apprenait notamment que Todd Howard remarquait à chaque fois que la couleur verte était ne serait-ce qu'un peu altérée. Le lead artist du jeu Istvan Pely n'arrêtait justement pas d'ajuster la teinte pour satisfaire ce cher Todd Howard. « Honnêtement, j'ai perdu le compte du nom de fois où on a changé la couleur verte », confiait alors Pely en interview.

C'est vrai que Fallout 3 est très, très vert.

Si Fallout 3 est un jeu si vert, ce n'est pas pour rien

C'est aujourd'hui au tour de Tim Cain, co-auteur de la saga Fallout, de s'exprimer à ce sujet. Au micro de Game Informer, il se rappelle avoir été invité à une présentation de Fallout 3 à l'E3 2008. « J'étais très impressionné en voyant comment ils ont reproduit Washington D.C., je n'en revenais pas », expliquait alors Cain. Il raconte même avoir reconnu plusieurs monuments, ou stations de métro qu'il connaît bien.

A l'époque cependant, l'omniprésence de la couleur verte dans Fallout 3 ne l'a pas choqué plus que ça. Et ce, pour une raison toute simple. « Je suis daltonien, alors tout l'aspect verdâtre ne m'a pas sauté aux yeux », confie Cain. Il se doutait bien qu'il y avait beaucoup de vert à l'écran, mais mettait ça sur le compte de la radioactivité, apprend-on.

Le débat autour de Fallout 3 avait d'ailleurs fait l'objet de dizaines de vidéos sur YouTube et de messages sur les forums à l'époque. Mais à en croire plusieurs développeurs dans l'article de Game Informer, il aurait sans doute été un peu difficile de convaincre Todd Howard d'en changer. L'artiste Istvan Pely conclut justement : « Todd nous appelait et disait "je ne pense pas que c'est le bon vert, tu devrais vérifier encore". Et moi, j'étais sûr que c'était le bon vert ».

Source : GamesRadar